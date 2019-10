Nadine Visser stijlvol naar halve finale op WK atletiek

De 24-jarige Visser liep in haar serie naar de derde plaats in een tijd van 12,75 seconden. De klassering was al voldoende voor een doorgang naar de halve eindstrijd op zondag. Haar tijd was veelbelovend, want die lag maar iets boven haar Nederlands record van 12,71. De Nigeriaanse Tobi Amusan won haar serie overtuigend in 12,48.

Visser verraste dit voorjaar met de Europese titel indoor op de 60 meter horden in Glasgow. Het jaar daarvoor eindigde ze als vierde in de finale van de 100 horden in Berlijn. In maart van dat jaar brak de voormalig meerkampster door met de bronzen medaille op de 60 horden bij de WK indoor in Birmingham.