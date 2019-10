Bruls: 'Nu maatregelen na ontsnapping Pompekliniek'; tbs'er stuurde brief aan Omroep Gelderland

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen wil snel maatregelen omtrent begeleid verlof. Dat zegt hij na de ontsnapping van een tbs'er uit de Pompekliniek vrijdag. Volgens dagblad de Telegraaf gaat het om Ronald van Z., een zedendelinquent uit Harskamp. Omroep Gelderland beschikt over een lange brief die Van Z. stuurde vanuit de kliniek. Daarin somt hij misstanden op.

In zijn brief, gestuurd in juli, stelt Van Z. dat drank, maar ook (kinder)porno, gewoon te krijgen waren in de kliniek.

Van Z.'s uitbraak is de derde ontsnapping in korte tijd. Begin vorige maand wist een tbs'er via een geforceerd raam en over een hek de kliniek te ontvluchten. Halverwege september ontsnapte een man op zijn fiets tijdens begeleid verlof. Vrijdag wist Van Z. de benen te nemen.

'Nu maatregelen nemen'

Bruls zegt na de ontsnapping direct met de directeur van de kliniek te hebben gesproken. 'Was dit toeval? De casus van gisteren lijkt wel heel veel op die van vorige maand! Hoe kan dit? Ik ondersteun het tbs-systeem. Het is een systeem dat zich bewezen heeft. Maar op begeleid verlof moeten we nu maatregelen nemen, om te zorgen dat dit niet meer gebeurt.'

De leiding van de Pompekliniek ziet de ernst van de situatie in, denkt Bruls. 'De schrik is er. Ik ga niet over ingrijpen bij de kliniek, maar wel over de openbare orde en veiligheid in mijn stad. Ik verwacht dan ook dat er maatregelen genomen worden, als we hier het draagvlak voor de kliniek willen behouden.'

Drank en kinderporno? 'Geen probleem'

Van Z. deed in zijn brief naar Omroep Gelderland in juli melding van drank, porno en zelfs kinderporno die de kliniek binnengesmokkeld werden. Hij beklaagt zich verder over het algemene reilen en zeilen binnen de Pompekliniek.

Het personeel, de therapeuten; alles en iedereen moet het ontgelden. 'Alcohol? Op elke afdeling zit wel een leverancier. Usb-sticks met (kinder)porno? Geen probleem.'

'Personeel is een lachertje'

Van Z. in zijn brief: 'Het personeel dat hier werkt is ook gewoon een lachertje. Ik bedoel, het zijn - niet denigrerend bedoeld - schoolmeisjes van 20/22 jaar. Het schokkendste wat ze ooit meemaakten is dat zij misschien zakten voor een tentamen of examen. En dan moeten zij mij vertellen hoe ik mijn leven moet gaan leiden?'

'Laag risico'

Van Z.'s advocaat Job Knoester reageert: 'Ik heb ook vernomen dat mijn cliënt zich aan begeleid verlof heeft onttrokken, maar ik heb Ronald niet gesproken.'

Hij wijst erop dat in zijn laatste rapport staat dat er niet gedacht werd dat Van Z. de benen zou nemen, maar dat dit ook niet kon worden uitgesloten. Bovendien zou er een laag risico zijn dat de man een delict begaat.

