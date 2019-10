Wielerdriedaagse de Adelaar: In de voetsporen van Elis en Sam Ligtlee

Dit weekend zijn in het Omnisport in Apeldoorn de internationale jeugdbaanwedstrijden van Wielersportvereniging de Adelaar. Over anderhalve week komen de toppers van Europa in actie op de wielerbaan van het Omnisport. Zaterdag was het de beurt aan de kleinste wielrenners om de eerste stappen te zetten in de voetsporen van (oud-)topbaanrenners Leon van Bon en Elis en Sam Ligtlee.

Volgens mede-organisator Jan de Graaf doen er ongeveer 120 kinderen in de leeftijd van 11 tot en met 16 jaar mee aan dit wielerevenement, afkomstig van vijftien verenigingen uit Nederland. Daarnaast zijn er afvaardigingen uit Duitsland en België.

'Hierbij is ieder jaar weer een groep die voor het eerst op een wielerbaan gaat rijden', aldus De Graaf. 'Dit jaar zijn dat er ongeveer 20. Ze doen hier hun eerste ervaring op en voor ons als organisatie is het belangrijk dat dat goed gaat. Dit toernooi is dan ook voor ons pas geslaagd als iedereen er zonder kleerscheuren vanaf komt. Liefst geen valpartijen.'

Tot nu toe is dat dan ook niet het geval. De jongsten oefenen zaterdagochtend naarstig achter het derny-geweld, al is het voor sommigen best aanpoten om z’n ding bij te houden. 'Maar gedurende zo’n weekend zie je gewoon de progressie en aan het einde kun je niet meer zien wie wel en wie niet voor het eerst dit weekend op de baan heeft gereden', licht De Graaf toe.

De Adelaar heeft een rijke historie en menig Nederlandse topper heeft op dit internationale evenement zijn of haar roots liggen. Zo zijn Elis en Sam Ligtlee huidige voorbeelden voor de jonkies die nu bezig zijn in het Omnisport. Over twee weken kunnen ze hun voorbeeld dan hier in het echt bewonderen tijdens het EK baanwielrennen.

