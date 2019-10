'Ontsnapte tbs'er is zedendelinquent', Pompekliniek trekt verloven in

De tbs'er die vrijdag uit de Pompekliniek in Nijmegen ontsnapte tijdens begeleid verlof, is volgens de Telegraaf een 39-jarige man uit Harskamp. De krant stelt dat de man in 2014 is veroordeeld tot 3,5 jaar cel en tbs voor het misbruiken van Brabantse kinderen en het bezit van kinderporno. Volgens de kliniek zijn de verloven tot maandagochtend ingetrokken.

Een woordvoerder van de Pompekliniek stelt dat het vanwege privacyregels voor hem wettelijk verboden is om hier op in te gaan: 'Ik mag niets bekendmaken over de identiteit van een patiënt.' Hij geeft wel aan dat het om een patiënt met 'laag risicoprofiel' gaat. Dat houdt in dat de kliniek inschat dat er geen acuut gevaar is op een nieuw delict.

'Elf slachtoffers'

Volgens de Telegraaf misleidde de ontsnapte tbs'er jonge meisjes en jongens op internet. Hij zou elf slachtoffers hebben gemaakt door 'groomen'. Hij deed zich voor als een jonger iemand en zette zowel meisjes als jongens aan tot het plegen van seksuele handelingen.

De man is blank, 1.87 meter lang met een fors postuur, donkerblond dun haar en een bril, zo maakte de politie vrijdag bekend. Bij zijn vlucht droeg hij een spijkerbroek en zwarte jas. De politie raadt het publiek af de man zelf te benaderen.

'Derde ontsnapping in korte tijd'

Het is het derde ontsnapping in korte tijd bij de Pompekliniek. Begin september wist een tbs'er te ontsnappen door zich uit een raam te wurmen. Na twee uur kon hij door de politie worden opgepakt. Op 13 september ontsnapte een veroordeelde kindermisbruiker tijdens een begeleid verlof. De politie deelde nog diezelfde dag informatie over hem, met het oog op het publieke belang. Later die dag werd hij aangehouden in Zeeland.

''De incidenten staan los van elkaar', stelt de woordvoerder van de Pompekliniek. 'Het verlof wordt op individuele basis toegekend, dat is een zorgvuldig proces. We onderzoeken wel hoe het heeft kunnen gebeuren en hoe we daar lering uit kunnen trekken. Als acute maatregel hebben we de verloven tot maandagochtend ingetrokken.'

Zie ook: