Orion vol voor minste prijs van het seizoen

'De Supercup wordt gezien als de minste prijs, maar het is een prijs', vertelt libero Rob Jorna van de Doetinchemmers, die het lastig vindt aan te geven wat het sterkere team is. 'Dynamo heeft de groep bij elkaar gehouden en er twee flinke versterkingen bijgekregen', zegt Jorna over de bekerwinnaar uit Apeldoorn. 'Maar goed, wij zijn landskampioen en spelen thuis, dan zeg ik toch dat wij licht favoriet zijn.'

Trainer Martijn van Goeverden kijkt met een tevreden gevoel terug op de oefenperiode. 'De karakters die we dachten binnengehaald te hebben, kloppen ook en het past goed bij elkaar, dus dat is heel mooi. Je ziet dat de spelers er nu echt zin in beginnen te krijgen. Dan wordt het team hechter en ga je naar de wedstrijd toeleven.'



Zondagmiddag kleurt de Topsporthal voor het eerst groen, de nieuwe identiteit van de volleyballers uit Doetinchem. 'Het is even wennen', zegt Jorna over de kleur. 'Maar het zijn randzaken. Ik vind het leuk dat Active Living er in is gestapt, ze doen heel veel voor Orion. Dan draag je met alle plezier en trots het groene shirt.' Hoewel de libero zijn team als favoriet ziet, kan trainer Van Goeverden ook tevreden zijn bij een verlies: 'Als we echt spel laten zien dat we voor ogen hebben en de tegenstander is beter, kunnen we best tevreden zijn. Maar als we kunnen winnen, gaan we ervoor.'



De wedstrijd tussen Active Living Orion en Draisma Dynamo begint zondagmiddag om 14.00 uur in de Topsporthal in Doetinchem.