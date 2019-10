Krabben! Eerste nachtvorst komt eraan

Na de stevige plensbuien van de afgelopen dagen kunnen we ons opmaken voor de eerste nachtvorst van het seizoen. In de nacht van zondag op maandag daalt het kwik in Gelderland naar -1 of -2 graden.

'Het wordt echt een koud nachtje', zegt weerman Jordi Huirne. De kans is groot dat op veel plekken de autoruiten moeten worden gekrabd.

De vrieskou komt dit jaar vroeg, want gemiddeld hebben we pas in de tweede helft van oktober te maken met nachtvorst. Vorig jaar vroor het overigens al op 29 september. Daarop volgde een zachte winter met weinig sneeuw en ijs.

Vanaf dinsdag weer dagelijks regen

Deze zaterdag is het droog, met stapelwolken en wat ruimte voor de zon. Volgens Huirne wordt het 13 of 14 graden.

Zondag valt in het zuiden en westen van de provincie van tijd tot tijd regen. In het noorden en oosten blijft het droog. Ook schijnt daar af en toe de zon. Het wordt een graad of 13. In de regen is het kouder: zo'n 11 graden, weet de weerman.

Luister naar het weerpraatje van Jordi Huirne:

Na een koude start zijn er maandag overdag perioden met zon. Daarna keert de wisselvalligheid weer terug. 'Vanaf dinsdag gaat het dagelijks weer flink regenen. Dan weten storingen ons land weer te vinden', aldus Huirne.