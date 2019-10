NEC'ers noemen nederlaag onnodig en onverdiend

'Ik denk dat de meest gelukkige heeft gewonnen ', vond trainer François Gesthuizen. 'We waren minimaal gelijkwaardig en bleven redelijk overeind. Zij hebben na de rust drie keer op doel geschoten. Twee vrije trappen en de goal. En dan verlies je heel schlemielig. Wij hadden twee keer kunnen scoren, maar dan zit het ook niet mij. Het biedt wel enig perspectief dat we gelijkwaardig waren aan de koploper. Maar we hebben een zwaar programma achter de rug met veel gelijke spelen. Daarvan hadden we er misschien één moeten winnen.'

Aanvaller Anthony Musaba was ook teleurgesteld. 'Ik vond het zeer onnodig. We geven gemakkelijk een schot weg en dat is het enige doelpunt. Het zat niet mee, Okita schiet ook op de paal. We hebben een goed team. De eerste helft lieten we zien dat we mee konden voetballen. Maar na rust geven we een doelpunt weg en dan hebben zij het publiek er ook achter.'

Musaba beseft dat NEC te laag staat. 'We hebben nu een wedstrijd tegen Jong PSV, daar moeten we punten pakken. Dit was een ander soort wedstrijd, het was zeker niet makkelijk. Toch hebben we bij vlagen laten zien dat we goed mee konden voetballen.'