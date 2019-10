Hoera, het is weekend! Dit kun je allemaal doen in Gelderland

Heb je zin om er lekker op uit te gaan dit weekend, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, we hebben de leukste Gelderse tips voor je op een rijtje gezet.

Living Statues Arnhem

In Arnhem zijn zaterdag en zondag tientallen levende beelden te zien in het centrum van de stad. Vooral op zondag wordt flink uitgepakt tijdens de laatste editie van dit festival. Professionals uit binnen- en buitenland maar ook kids living statues zijn zondagmiddag te bewonderen. Michael Jackson, de Hertog van Gelre, het Melkmeisje... ze zijn allemaal te zien.

Dierendagshow Ulft

In Ulft zijn het hele weekend dierenshows te zien. Op zaterdag worden ruim 500 dieren uit de hele regio gekeurd onder toeziend oog van het publiek. Konijnen, cavia’s, kleine knagers, grote en dwerghoenders, serama’s, sier- en oorspronkelijke duiven en sier- en parkvogels; allemaal zijn ze te zien. Op zondag is een wedstrijd Konijn-Hop te zien, waarbij konijnen met zo weinig mogelijk fouten over een serie hindernissen moeten springen.

Wild in Vierhouten

De Wilddagen zijn er weer dit weekend in Vierhouten. Verwacht onder andere een proeverij van specialiteiten en Veluws wild, drankjes en uiteraard bokbier van het fust. Een streekmarkt, demonstraties en oude ambachten maken het feest compleet. Nieuw dit jaar is de aanwezigheid van de schaapskudde Elspeet-Vierhouten, die voor een landelijke sfeer zorgt.

Food fotografie in Ede

Jan Dirk van der Burg, Fotograaf des Vaderlands, portretteerde bewoners van een studentenhuis, een boerengezin, een bekende foodblogger en andere families tijdens het avondeten aan de keukentafel. Tijdens de Dutch Food Week die duurt van 5 tot en met 18 oktober is de bijzondere expositie te zien in het World Food Center in Ede.

Kermis in Nijmegen

In Nijmegen wordt het hele weekend én de daaropvolgende week de 746e editie van de Nijmeegse najaarskermis gehouden. De hele week staan er bijna 100 attracties in het centrum. De kermis is elke dag geopend van 13.00 uur tot middernacht.