Gefrustreerde Nijland: 'Ik moet de kansen afmaken'

De Groninger blijft steken op één doelpunt dit seizoen. Dat hadden er een paar meer moeten zijn. 'Vandaag krijgt ik twee levensgrote kansen en ik schiet net als vorige week op de lat', stamelde Nijland. 'Het is een beetje het verhaal van de laatste weken. We verliezen punten omdat we de kansen niet afmaken. Ja, dan ben je gefrustreerd.'

Mike Snoei sloot zich daarbij aan. 'Het wordt wel tijd dat je je gaat belonen als je legio kansen krijgt zoals ook vanavond weer. Maar het is geen gebrek aan stootkracht voorin, want we krijgen die kansen wel. Stef claimt ook nog een 100 procent penalty, daar zat ie nog het meest mee.'

In de zestien

Nijland raakte aan het begin van de competitie zijn plek kwijt maar vocht zich ook weer terug. Weliswaar niet op zijn gewenste plek in de as, maar aan de linkerkant. 'Over mijn veldspel ben ik behoorlijk tevreden de laatste weken. Ik zorg denk ik ook wel voor rust in de ploeg. Maar het gaat om wat er in de zestien gebeurt. Het is klote dat we de trekker niet overhalen, want we voetballen er wel weer doorheen.'

Grillig

Een kwartier voor tijd haalde Snoei Nijland naar de kant. 'Afrekenen? Nou nee, we doen het met zijn allen he? En Hamadoui vond ik ook niet gelukkig spelen. Twee weken geleden tegen Eindhoven was hij ongrijpbaar. Dit zijn ook de grillige spelers die de ene week uitblinker zijn en een week later de kansen niet afmaken, want ook Hamdaoui kwam één op één te staan.'