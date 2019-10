Twee wethouders gemeente Buren stappen op

De wethouders zijn niet meteen weg, maar blijven op hun post zitten om de continuïteit van lopende zaken te kunnen waarborgen.

'Minimale samenwerking'

Als reden voor het ontslag zegt Russchen dat hij de laatste maanden geen 'constructieve samenwerking' meer ervaart tussen en met politieke partijen. Daarnaast zegt de PvdA-wethouder om persoonlijke redenen zijn lidmaatschap bij zijn partij op te zeggen.

Wethouder Keller spreekt in zijn ontslagbrief over een minimale samenwerking tussen coalitiepartijen in de afgelopen maanden. 'Deze constatering heb ik meerdere malen met het college en coalitiepartners gedeeld. Echter, ik zie hierin geen verbetering ontstaan.'

Dure sporthal

Er was eerder onvrede in de raad over de plannen van wethouder Keller voor een nieuwe sporthal. Tijdens een extra raadsvergadering in juli wilde de wethouder de kosten van 4,7 miljoen euro voor een sporthal in Maurik goedgekeurd krijgen. De raad vond het echter onverantwoord om zoveel geld uit te geven.

Extra raadsvergadering

Het college in de gemeente Buren bestaat naast de burgemeester uit drie wethouders. De derde wethouder is Sietske Klein-de Jong van de VVD. Of het vertrek van twee van de drie wethouders ook betekent dat er een nieuwe coalitie gevormd moet worden, is nog niet bekend.

Dinsdagavond houdt de gemeente een extra raadsvergadering. De raad wil met het college in gesprek over 'de samenwerking tussen raad en college'.

