De Graafschap faalt in afwerking en morst thuis eerste punten

In de wetenschap dat De Graafschap met wat geluk en hulp van concurrenten nog de eerste periode zou kunnen winnen, beloofde het een spannende avond te worden. De thuisploeg begon echter matig en kreeg weinig vat op het brutale en frisse Almere. Doelman Jurjus moest al snel optreden bij een vrije trap van Venema, terwijl Van de Pavert al vroeg een gele kaart pakte.

Jurjus blinkt uit

Almere bleef kansen krijgen, De Graafschap nauwelijks in het eerste half uur. Een vloeiende aanval over links van de ploeg van trainer Molenaar betekende bijna de 0-1. Maar Jurjus stond tot twee maal toe op de goede plek en hield zo De Graafschap op de been.

Na ruim een half uur kwam het elftal van Snoei, met Thomassen voor de geblesseerde Seuntjens in de spits, wat beter in de wedstrijd. Nijland was heel dichtbij met een vlammend schot op de lat. Even later miste de Groninger ook een opgelegde kans vlak voor keeper Smits. De Graafschap werd iets vaster aan de bal, maar speelde geen overtuigende eerste helft.

Penalty

Na rust werd het veldspel beter, zeker in het eerste kwartier. Dat leidde tot grote kansen op de 1-0. Van den Boomen, Hamdaoui en Vet hadden het vizier echter niet op scherp. Nijland had bovendien een penalty moeten hebben, maar de warrige scheidsrechter Bax wilde van niets weten. Na een kwartier ging de Achterhoekse storm weer liggen. Snoei bracht even later nog wel Helmer voor Nijland, maar De Graafschap kwam niet tot scoren. Almere was in de slotfase nog het dichtst bij een goal, maar Harrison faalde.

Positief was dat De Graafschap opnieuw niet verloor en dus ongeslagen blijft. Maar het 0-0 gelijke spel, het vierde al dit seizoen, voelde uiteraard als een nederlaag bij fans, trainer en spelers. De Graafschap zag bovendien de concurrenten NAC en SC Cambuur wel winnen.