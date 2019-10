Laatste editie 'Living Statues' in Ede en Arnhem

Ruim veertig levende beelden laten zich vrijdagavond zien in de binnenstad uit Ede tijdens de laatste editie van het festival 'Statues by night'. Zaterdag en zondag is de binnenstad van Arnhem voor de laatste keer aan de beurt.

Het was gezellig druk in het centrum van Ede, waar in de winkelstraten levende beelden stonden die veel bekijks trokken.

Kids, amateurs en professionals

In Arnhem is zaterdagmiddag een parade te zien van zestien oud-kampioenen door de winkelstraten van het centrum. Een dag later is het de laatste mogelijkheid om levende beelden uit binnen- en buitenland te bewonderen in de Gelderse hoofdstad. Maar liefst 42 'kid statues', bijna veertig amateur-levende beelden en tachtig professionals zijn te zien in de binnenstad.

Laatste keer

World Living Statues zag in 1996 het levenslicht en groeide uit tot een jaarlijks groot Arnhems evenement. In februari maakte organisator Robin Hagen bekend het festival niet meer levend te kunnen houden. Het 'bedelen' om subsidies was te ingewikkeld om het festival nog te kunnen organiseren, aldus Hagen.

