'Stoppen met boerenbedrijf? Dat nooit'

Herman Pieter Prangsma is trots op zijn vleeskoeien. Hij is de derde generatie die de boerderij runt, midden in een natuurgebied. Niet alleen zijn verleden ligt hier, maar ook zijn toekomst. De boer heeft zo'n 90 hectare landbouwgrond en zestig vleeskoeien. Het bedrijf is 'zijn leven', zegt hij. 'Van kinds af aan groei je hier mee op.'

Schril contrast

De liefde voor zijn bedrijf staat in schril contrast met de zakelijke plannen van het kabinet voor het stikstofprobleem. Het kabinet wil het probleem aanpakken door vrijwillige sanering van boerenbedrijven en investeringen in innovaties voor boeren die willen blijven. Dat meldde minister Carola Schouten van Landbouw vrijdagmiddag in een persconferentie.

Het was dan ook een week van onzekerheid en vele emoties voor de boer uit Ede. 'Dinsdagochtend werd ik wakker en was ik waanzinnig trots op al die collega's op de snelweg. Maar op het eind van de week kan het zo zijn dat je moet wegwezen', zegt hij, verwijzend naar bekendmaking van de plannen van het kabinet.

Meer tijd

Zijn boodschap aan Den Haag? 'Nederland staat bekend als een land waar we met elkaar om tafel gaan om afspraken te maken. We zijn nu beland in het aanwijzen van schuldigen, en op korte termijn iets menen op te moeten lossen. Alsof de wereld zou vergaan als we niets doen. Dan zeg ik, neem juist in dat geval even wat meer de tijd.'

De tekst gaat verder onder de video:

'Kom op de koffie'

Vrijwillige sanering van zijn bedrijf ziet hij niet voor zich. 'Ik ga mij niet iets op laten leggen nu, doordat een minister iets zegt over warme sanering. Dat ik daar over na ga denken. Ik zou niet weten waarom, echt niet. Nooit.' Een alternatief heeft hij ook niet. 'Ik nodig de beleidsmakers van harte uit om eens een kop koffie te komen drinken. Die hebben nog te weinig in de gaten waar ze mee bezig zijn.'

Gemengde gevoelens

Landbouworganisatie LTO Nederland heeft vrijdagmiddag laten weten gemengde gevoelens bij de plannen te hebben. De organisatie is blij dat er is gekozen voor het vrijwillig uitkopen van boeren in plaats van gedwongen krimp. Toch blijft er nog de nodige onzekerheid voor boeren. Het opkopen van boerenbedrijven in de buurt van natuurgebieden moet volgens LTO wel vrijwillig blijven en er moet er een marktconforme prijs worden betaald.

