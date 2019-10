'Onderste steen boven in MKZ-crisis Kootwijkerbroek'

Drie deskundigen oordelen dat bij de testen destijds afgeweken is van de voorschriften. Hiermee lijken de boeren gelijk te krijgen in hun jarenlange strijd. Volgens hen is nooit sprake geweest van een grote MKZ-uitbraak. 'In zekere zin is het al heel lang bekend, maar nu wordt bevestigd wat wij allang wisten en wat we iedere keer weer onder de aandacht hebben gebracht', zegt Lau Jansen van Stichting Onderzoek MKZ-Crisis Kootwijkerbroek.

Jansen treedt in de juridische zaken op als deskundige van de Kootwijkerbroekers. Hij was vrijdag aanwezig in de radio- en televisie-uitzending van De Week van Gelderland en gelooft niet dat de rechter anders zal oordelen dan de deskundigen. 'Er is een kleine kans dat dat gebeurt. Alleen gezien de enorme complexiteit van het dossier en de wetenschappelijke diepgang ervan is dat niet aannemelijk.'

Bekijk het gesprek met Lau Jansen en dierenarts Jim Bakker in De Week van Gelderland (de tekst gaat daaronder verder):

Aanstaande woensdag staat een nieuwe zitting gepland in Den Haag en zal het rapport van de deskundigen besproken worden. Zes tot twaalf weken later zal de rechter met een uitspraak komen waarmee een einde moet komen aan bijna achttien jaar onderzoek naar MKZ in Kootwijkerbroek. 'Als de waarheid nu boven tafel komt zijn wij klaar', zegt Jansen. 'De stichting kan worden opgeheven. We moeten alleen nog een keer een boek schrijven.'

Jansen is ook niet van plan de staat ter verantwoording te roepen. 'Wij gaan alleen maar voor feitenvinding, maar niet voor geld. Veehouders kunnen dat natuurlijk wel doen. Je praat wel over een schadepost van 500 miljoen gulden, toen.'