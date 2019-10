Schrijfster Annemarie Haverkamp genomineerd voor Bronzen Uil

De schrijfster zette in 2004 haar zoon Job op de wereld. Geheel onverwacht kwam hij ernstig gehandicapt ter wereld. Eenmaal van de schrik bekomen besloot Annemarie in De Gelderlander een column te schrijven over haar zoon. Omdat ze de buitenwereld graag wil laten zien hoe het echt is, het dagelijks leven met een gehandicapt kind. De columns werden gebundeld in vier boeken en verschijnen na vijftien jaar nog elke week in de krant.

Liefde

Ook haar debuutroman gaat over diezelfde thematiek. Egbert, de hoofdrolspeler in het boek, heeft ook een gehandicapt kind. Hij komt voor de keuze te staan wat hij zou doen als hij er straks niet meer is en zijn kind alleen achterblijft. 'Je eigen kind overleven is het ergst denkbare voor een ouder, maar wat als je kind zwaar gehandicapt is? Het gaat over liefde. Wat moet je uit liefde wensen?'

Bekijk hier het gesprek met Annemarie Haverkamp in de Week van Gelderland (de tekst gaat daaronder verder):

Hoewel het boek parallellen kent met het persoonlijk leven van de auteur is het niet autobiografisch. 'Het komt heel dichtbij en het gaat over een thematiek die mij erg bezighoudt, daarnaast heb ik het natuurlijk zelf bedacht en heb ik ook een gehandicapt kind. Maar het gaat niet over mij en niet over Job.'

Je stem uitbrengen voor de Bronzen Uil kan nog tot 10 oktober. Op de website van Annemarie is meer informatie te vinden. Op 12 oktober wordt de prijs uitgereikt.