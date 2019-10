Deze 'bodemschatjes' leven onder onze voeten

In Wageningen staat het imposante gebouw van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Kort gezegd: het NIOO. Een gebouw waar onderzoek wordt gedaan naar onze bodem. Want hoe meer diertjes er in je tuin rondkruipen: hoe gezonder en rijker de grond is. Maar hoe precies zoek je bodemdiertjes? Goed gereedschap is het halve werk. En dus begint Marc Loeven samen met bodem ecoloog Gerard Korthals in de gereedschapsruimte van het NIOO.

Een keus aan gereedschap: houd het simpel.

Gewapend met het juiste gereedschap zoals de soortenkaart, een schepje, een vergrootglas en een bakje om de vondsten in te kunnen doen trekken bodemecoloog Gerard Korthals en verslaggever Marc Loeven de tuin in. Maar waar begin je? Waar zitten de meeste bodemdiertjes? Een boomstronk biedt kansen....

Wat krioelt er onder de boomstronk?

Het gebouw van het NIOO in Wageningen heeft een groen dak. Allerlei plantjes zorgen voor een goede waterafvoer en een behaaglijk binnenklimaat. En geloof het of niet: bodemdiertjes zoals spinnen, wormen en pissebedden weten ook deze bodem op het dak te vinden. Hoewel... na die droge zomer is het flink zoeken op het hoge dak.

Op het groene dak wonen ook bodemdiertjes.

Wil je ook eens onderzoek doen naar bodemdiertjes en ben je nieuwsgierig naar hoe jouw tuin of balkon er voor staat? Ga dan naar de website bodemdierendagen.nl. Daar staat alle informatie inclusief de soortenkaart.

