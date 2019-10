Steeds meer weerstand tegen horeca bij Wijchens meer

Dat zowel het kasteel als het Wijchens meer parels zijn, daarover zijn vriend en vijand in Wijchen het eens. 'Maar als je een parel gaat bijschaven en verven, dan blijft er niets van zijn waarde over', aldus Roos Verhaak die inmiddels het boegbeeld is geworden van de weerstand tegen bebouwing bij het Wijchens meer.

'Kleine bebouwing wordt ook pareltje van Wijchen'

Afgelopen voorjaar werden er al 650 zienswijzen ingediend tegen het bestemmingsplan waarna de toegestane bebouwing bij het Wijchens meer flink werd teruggeschroefd. Twan van Bronkhorst van coalitiepartij Kernachtig Wijchen: 'En het stukje dat er dan benoemd wordt aan het Wijchens meer is relatief klein en wij vertrouwen erop dat ook die invulling een pareltje van Wijchen zal worden.'

Maar de tegenstanders zijn nog lang niet tevreden met de plannen van zo'n 200 vierkante meter en waarbij de bebouwing deels boven het water komt. 'Als ze bij u in de tuin zoiets bouwen en ze zeggen dan halverwege dat ze het door de helft doen. Bent u dan tevreden?' Het pijnpunt blijft bestaan voor Roos Verhaak. 'Het Wijchens meer moet ongeschonden blijven.'

'Bebouwing meer niet goed voor Wijchen'

En de tegenstanders vinden een medestander in oppositiepartij CDA die op diverse plekken in Wijchen affiches 'Handen af van Wijchens meer' heeft opgehangen. Tot chagrijn van Kernachtig Wijchen die denkt dat het CDA dat al eerder tegenstander was, op deze manier zijn gelijk probeert te behalen. Twan van Bronkhorst: 'Het debat behoort in de raadzaal gevoerd te worden.'

Björn Derksen - de fractievoorzitter van het CDA - ziet dat anders: 'Het gaat ons er niet om dat we onze zin krijgen, maar dat we doen wat goed is voor Wijchen en dat is niet het bebouwen van het Wijchens meer.'

'Parel onaangetast laten'

Want ook Björn Derksen ziet het Wijchens meer als parel. 'En een parel moet je onaangetast laten. Wij snappen ook niet waarom je daar dan iets aan moet veranderen.'

Nou, omdat er ook genoeg mensen zijn die van het Wijchens meer willen genieten met een ijsje in de hand, zo denkt Twan van Bronkhorst van Kernachtig Wijchen. Maar ook daar heeft tegenstander Roos Verhaak een antwoord op. 'Op driehonderd meter afstand is het centrum van Wijchen. Daar zijn drie of vier ijscotenten. Haal daar een ijsje en loop ermee naar het meer.'