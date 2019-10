Tbs'er Pompekliniek spoorloos in Nijmegen

Voor de tweede keer in korte tijd heeft een tbs'er van de Pompekliniek in Nijmegen de benen genomen tijdens een begeleid verlof. Vrijdagmiddag sloeg in Nijmegen een man op de vlucht die behandeld wordt in de kliniek. Waarom hij daar was, wil de Pompekliniek niet zeggen.

Een woordvoerder van de Nijmeegse kliniek bevestigt dat de tbs'er zich in de middag 'onttrok aan het begeleid verlof'. Over de omstandigheden waaronder dat gebeurde kan de woordvoerder geen mededelingen doen.

Via Burgernet is al een melding uitgegaan met het signalement van de ontsnapte tbs'er. Het gaat om een blanke man van 1 meter 87 met een fors postuur, donkerblond dun haar en een bril. Bij zijn vlucht droeg hij een spijkerbroek en zwarte jas. De politie raadt het publiek af de man zelf te benaderen.

Harry van E.

Het is niet de eerste keer dat de Pompekliniek een tbs'er kwijtraakt. Op 13 september ontsnapte de veroordeelde kindermisbruiker Harry van E. al tijdens een begeleid verlof. Ook hij werd behandeld in de Pompekliniek. De politie deelde nog diezelfde dag informatie over Van E., met het oog op het publieke belang. Later die dag werd Van E. aangehouden in Zeeland.

Uit raam ontsnapt

De vlucht van de man is het derde incident in korte tijd. Begin september was het ook al raak: toen wist een tbs'er te ontsnappen uit de Pompekliniek door zich uit een raam te wurmen. De politie pakte hem na twee uur op.

Nadat de tbs'er vrijdag de benen man, is direct het protocol voor zo'n situatie in werking gesteld. 'De politie is ingeseind en die is nu met de opsporing van deze man bezig. Wij ondersteunen de politie daarbij', aldus de woordvoerder.

