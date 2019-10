Wijchenaar die been verloor bij kermisongeluk verwijt exploitant niets

door Annemieke Schakelaar

'Thijs en ik hadden al zeker tien rondjes gedraaid in de DecaDance toen ik voelde dat ons karretje werd opgetild. Ik kan me alleen nog flarden herinneren van wat er daarna gebeurde. Het karretje viel eerst op de zijkant op de vloerplaat. Daarna belandde ik onder de attractie en probeerde ik alle staanders en pijlers met mijn hoofd te ontwijken. Het volgende moment zag ik een EHBO'er naast me en iemand van de traumaheli. Pas op de intensive care in het ziekenhuis ontdekte ik hoe ernstig mijn benen eraan toe waren.'

Vrouw en zoon zien alles

Marco van As oogt redelijk ontspannen in zijn ziekenhuisbed in het Nijmeegse Radboudziekenhuis. 'Dat doen de pillen. De echte klap moet nog komen, denk ik'.

Hij kan zich veel niet herinneren van die bewuste maandag. Zijn vrouw en oudste zoon wel. Zij zien alles, ook hoe Marco zijn jongste zoon nog uit het karretje weet te gooien. Die komt er dankzij zijn vader vanaf met een gebroken pols en een hersenschudding. 'En met een trauma', voegt zijn vader toe. 'Hij voelt zich ontzettend schuldig, omdat hij erg aandrong dat ik met hem in die DecaDance zou gaan. Hij krijgt nu therapie.'

Op de foto van Persbureau Heitink is te zien dat er een gat in de vloer van de attractie zit en één karretje is afgebroken.

Zelf is Marco zwaargewond. Zijn rechterbeen moet boven de knie geamputeerd worden en zijn linkerknie is verbrijzeld. Het is de vraag of hij daar ooit weer op kan staan. Hij moet nog weken wachten voor hij aan een revalidatietraject kan beginnen, omdat de knie eerst moet helen. Zijn gescheurde oog en oor zijn netjes gehecht. 'Ik kan nog amper bevatten wat dit betekent. Hoe het nu verder moet.'

Wrok of woede voelt hij niet. 'Ik denk niet dat die man hier iets aan kan doen en die zal dit absoluut niet gewild hebben. Ik neem hem niets kwalijk. Technisch onderzoek moet uitwijzen wat er aan de hand was.'

Luister hier naar het verhaal van Marco:

Terwijl hij praat, kijkt zijn zwager Danny Berends toe. 'Het was voor ons als familie ook zo ontzettend schrikken. Mijn zus (de vrouw van Marco) maakt zich ook zorgen hoe het nu verder moet. Marco werkt grotendeels alleen in zijn garagebedrijf. De vraag is of dat ooit weer kan. Zijn huis moet aangepast worden. Maar voordat alles duidelijk is over aansprakelijkheid en letselschade zijn we waarschijnlijk maanden verder. Mijn buurjongen zei toen tegen mij 'Danny, ik wil wat voor Marco doen. Wil je mij helpen?' Nou, natuurlijk wil ik dat.'

Dus is er nu de website HelpMarco. Daar zijn al veel donaties binnengekomen: de teller staat inmiddels al op ruim 10.000 euro. 'Geweldig', zegt Danny. 'En niet alleen uit Wijchen; we krijgen reacties uit het hele land. Zoveel verdriet dat we hadden, zo'n vreugde hebben we nu dat dit aanslaat.'