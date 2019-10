Marcouch over radicaliseringsaanpak: 'Contact tussen religies heel moeizaam'

Als kinderen op school geen kritische houding leren aannemen, maakt dat ze kwetsbaar. Dat zegt burgemeester Ahmed Marcouch in het Arnhemse radicaliseringsdebat. Hij wil religies meer met elkaar in contact brengen, maar dat gaat nog erg moeizaam.

door Huibert Veth

De gemeenteraad sprak deze week met de portefeuillehouder over het onderzoek naar de Arnhemse radicaliseringsaanpak van de Universiteit Utrecht. Dat vond plaats na berichtgeving van Omroep Gelderland.

Zie ook: 36 verdenkingen van radicalisering in Arnhem, aanpak 'doelgericht en breed gedragen'

Het basisonderwijs moet volgens Marcouch al worden betrokken in de radicaliseringsaanpak. Zeker in de bovenbouw. 'Je ziet verschillen tussen scholen, in wat zij kinderen bijvoorbeeld meegeven in het zoeken naar de juiste bronnen en kritische vragen stellen. Als je dat ook van huis uit niet meekrijgt, maakt dat je kwetsbaarder', zegt Marcouch.

'Jij gaat naar de hel'

De burgervader vertelt over basisschoolkinderen die elkaar aanspreken, omdat de ander ham op zijn brood heeft. 'Dat is haram. Jij gaat naar de hel', wordt er volgens hem gezegd. 'Wat moet je dan doen?', vraagt hij zich af. 'De politie bellen? Of docenten dusdanig versterken om hier het gesprek met ouders over te voeren?'

Invloed rapmuziek

VVD-raadslid Rebin Maref wijst op het gevaar van rappers die zich afzetten tegen de Nederlandse staat. Hun clips genereren volgens hem in korte tijd 3 miljoen views. 'Als je daar als 16-jarige naar luistert, kan dat invloed hebben. Ook als je nog niet aan het radicaliseren bent', zegt Maref. Marcouch neemt de uitnodiging aan om hiernaar te kijken. 'Dan kunnen we het laten beoordelen.'

Fractievoorzitter Guus van der Laak (Arnhem Centraal) vraagt om meer uitwisseling tussen religies. 'Moslims die niet-moslims uitnodigen, en omgekeerd.' Marcouch geeft aan hier zijn best voor te doen. 'Maar dat gaat heel moeizaam. Als ik bijvoorbeeld onze Joodse gemeenschap spreek, dan staan ze er voor open. Maar het gebeurt vervolgens niet. Ook bij de kerstviering in kerken zie ik weinig moslims.'

Marcouch is blij met de uitkomsten van het onderzoek en zal alle adviezen overnemen.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier