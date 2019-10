Dijkeninspectie voor droge voeten: 'In wintertijd moeten dijken hun werk doen'

Want de herfst en de winter zijn bij uitstek de perioden dat de rivierdijken hun werk moeten doen. Van half oktober tot begin april is het hoogwaterseizoen. Het waterschap keurt daarom ieder jaar de dijken en dan met name of het gras op de dijken sterk genoeg is. 'Die houden de dijk stevig', zegt woordvoerder Lotte Kaatee van het waterschap.

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Lotte Kaatee:

Uitdagingen

De klimaatsverandering zorgt voor extremer weer en dat zorgt voor uitdagingen voor het waterschap. Toch hebben onze rivierdijken niet veel te lijden gehad van de twee afgelopen droge zomers, zegt Kaatee. 'Rivierdijken zijn heel dik en groot, dus die hebben niet veel last van die droogte. Het gras kan er inderdaad wel last van hebben, maar zoals je zelf ook wel merkt in je tuin, herstelt het zich altijd snel. Het kan dan lijken alsof het helemaal dood is, maar na een flinke regenbui is het zo weer groen.'

Hoogwaterscenario

Een herhaling van bijna 25 jaar geleden, toen grote delen van het rivierengebied vanwege hoogwater geëvacueerd werden, is een scenario waar ze bij het waterschap altijd rekening mee houden. 'Maar', zegt Kaatee, 'in de afgelopen 25 jaar zijn de dijken wel veel sterker geworden.'