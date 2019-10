Net Nederlands kampioen, maar deze jonge estafettedames gaan voor de Spelen

De televisie stond bij de atleten de hele week aan. Kijken naar de wereldkampioenschappen atletiek. Want goed voorbeeld, doet goed volgen. 'Ja, ik hoop dat ik ook ooit zo snel wordt en op de WK's kom', zegt de Arnhemse Bridget. Demi gaat nog een stapje verder. 'Hopelijk komen we op de Olympische Spelen, ik weet niet of dat erin zit. Maar ik denk het wel.'

En het is zomaar mogelijk. Van de 19 teams was het team van Loopland Gelderland zaterdag de allersnelste op de estafette. De kracht van het team is duidelijk: plezier en keihard werken. 'We hebben hard gelopen en het stokje goed over gegeven, niet laten vallen enzo', lacht Sophie.

Sifan Hassan

De dames zitten alle vier gewoon op school en doen het hardlopen er als hobby naast, maar natuurlijk zien ze dat deze trainingen hun sterker maken. Met als voorbeeld natuurlijk Sifan Hassan, die ook bij Loopland Gelderland begon. 'Als je ziet dat zij soms van heel ver komt en dan nog een eindsprint heeft, dat vind ik heel mooi om te zien', vertelt Bridget.

'Natuurlijk voor goud'

En natuurlijk willen ze dat kunstje van Sifan dus met zijn allen eens nadoen op een groot toernooi. 'Het zou enorm leuk zijn om samen de estafette te lopen', vertelt Nora. 'En als we dan gaan, gaan we natuurlijk voor goud.'