TV Gelderland zoekt mensen die zich eenzaam voelen

Als je je nog niet zo lang eenzaam voelt, ga er op uit en stap over de drempel, houdt contact met mensen. Volgens eenzaamheidscoach Jeanette Rijks is dat de manier om uit de greep van de wat diepere eenzaamheid te blijven. Zij was te gast bij radio Gelderland tijdens de week van de eenzaamheid. Je hebt als mens relaties nodig om in verbinding te blijven met mensen. Als je langer dan een jaar eenzaam bent, zoek dan hulp. Mensen hebben als sociale wezens de ander nodig om fijn te kunnen leven. Het lijkt alsof de toegenomen individualisering er voor zorgt dat eenzaamheid toeneemt, maar volgens Jeannette Rijks klopt dat niet en gaat eenzaamheid door alle lagen van de bevolking heen en is het aan de buitenkant niet te zien. 10 procent van alle Nederlanders kampt met eenzaamheid, dus 1,7 miljoen inwoners van ons land. Dat zijn ook mensen die gewoon naar hun werk gaan en het niet laten merken, je ziet het niet aan iemand.

Eenzaamheid is echt heel naar

Het niet verbonden zijn met anderen. Er ontbreekt iets aan de verbindingen met andere mensen… echt een relatie hebben met anderen, dat je elkaar iets geeft. Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen zijn. Eenzaamheid geeft een heel naar gevoel en het prikkelt ook hetzelfde hersengebied als wanneer je fysieke pijn hebt. Dus dat is echt heel naar.

'Er zijn wel kenmerken die je krijgt als je langer eenzaam bent. Je wordt somberder en negatiever. Je hersenen veranderen, waardoor je mensen niet meer leuk vindt. Je verandert dus fysiek en dat is een van de dingen die mensen niet weten. Eenzaamheid verandert je hersenen. Eerst gaan je hersenen het anders doen. Na een tijdje zeggen de hersenen als ik zo een poosje moet doen, dan houd ik het zo. Je krijgt als het ware een eenzaam brein. Je komt in een cirkel waar je moeilijk uit komt. Je wilt er op een gegeven moment niet meer uit. Je kunt de connectie niet meer maken. Aan de ene kant wil je het ontzettend graag en aan de andere kant geven jouw hersenen je signalen, dat mensen bedreigend zijn. Je kunt gezichten van mensen niet meer goed beoordelen. Je denkt snel dat iemand bedreigend is. De omgang met andere mensen geeft ook niet meer de voldoening en het plezier dat je normaal van zou kunnen krijgen.'

Het gaat om acceptatie en aandacht

Om eenzaamheid aan te pakken moet je volgens Jeannette Rijks eerst iets doen om je weer een beetje lekker in je vel te voelen en dat is best ingewikkeld. Daar moet je best een aantal stappen voor doen, waar je juist die hersenen mee activeert. We weten niet goed hoe we die verbinding moeten aangaan. 60 procent lukt het prima, maar 40 procent van de mensen hebben moeite met zichzelf te laten zien, iets persoonlijks delen zonder dat je meteen alle ellende eruit gooit. Vragen aan de andere hoe het gaat. Het gaat echt om acceptatie en om aandacht, soms ook om aanraking en dat moet je kunnen delen. We hebben elkaar nodig om een beetje gezond te blijven en relaties zijn belangrijker dan je denkt.

