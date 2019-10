Politie neemt opnieuw nepwapen in beslag bij tiener

Omdat het al de tweede keer is dat de jongen in het bezit was van een wapen, greep agent wijkinstellingen Jurion Veenstra in. Hij legde contact met Bureau HALT. 'Zij zagen kansen met betrekking tot deze jongen en dus krijgt hij een verwijzing naar hen', legt Veenstra uit.

De jongen was niet in overtreding toen hij het wapen kocht, zegt de wijkagent. 'Je bent alleen wel zelf verantwoordelijk voor de criteria die hangen aan het bezit. Je moet 18 jaar of ouder zijn en lid zijn van een landelijke vereniging waar dit soort airsoftwapens worden gebruikt op bijvoorbeeld schietbanen. In dit geval was van beide criteria geen sprake bij de jongen.'

Het wapen is ingenomen en wordt vernietigd. De politie blijft streng optreden tegen het bezit en gebruik van nepvuurwapens. Wijkagent instellingen Veenstra vindt dat ook noodzakelijk. 'Dit wapen is strafbaar in Nederland, omdat hij niet van echt te onderscheiden is. Wees eerlijk, ziet u het verschil met de echte?'