Extra geld voor bieb Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst trekt 171.000 euro extra uit om bibliotheken in de gemeente volgend jaar open te houden. Dit betekent dat de huidige dienstverlening gegarandeerd wordt. Hoe het na volgend jaar verder gaat is nog onduidelijk.

De gemeente Bronckhorst vindt bibliotheken belangrijk voor de ontwikkeling van mensen. Ook draagt de bieb bij aan een leefbare omgeving. Maar de gemeente moet keuzes maken als het gaat om de financiën. Daarom wordt de komende tijd gekeken hoe dat ingevuld gaat worden.

Nieuwe vormen bieb

In Bronckhorst is de afgelopen tijd de term 'samenwoonbibliotheken' in het leven geroepen. Hierbij wordt gekeken of de bieb in een pand kan vertoeven samen met een andere maatschappelijke organisatie. Hierdoor kunnen de huisvestigingskosten omlaag. De afgelopen tijd zijn al gesprekken gevoerd.

Bibliotheek Zelhem

De afgelopen tijd was er veel te doen om de locatie van de bibliotheek in Zelhem. De gemeente gaat samen met de werkgroep Vitale Kern Zelhem op zoek naar mogelijkheden voor huisvesting van de bibliotheek in het centrum van het dorp.

De bibliotheek zit nu nog in een pand van woningbouwcorporatie ProWonen. Die wilde het pand gebruiken voor seniorenhuisvesting. Dat is van de baan, maar of de bieb in het pand kan blijven is nog niet duidelijk.

Zie ook: