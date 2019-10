Innovate Festival in Arnhem toont leukste gadgets

'We willen dat mensen weten dat er veel Willie Wortels, uitvinders en innovaters in de regio bezig zijn', zegt organisator Hilmer Thijs enthousiast. 'Innoveren is erg belangrijk, want het draagt bij aan de ontwikkeling van een regio.'

Willie Wortels

'Er zijn hier veel scholen met veel afstudeerders', vult zijn collega Tom Kortbeek aan. 'Veel van hen verdwijnen naar de Randstad, terwijl hier genoeg toffe start-ups zitten of mooie bedrijven om bij aan de slag te gaan.'

Door vernieuwende bedrijven hun gadgets en uitvindingen op het gebied van voedsel, gezondheid en energie aan het publiek te laten zien, hopen de twee dat de 'Willie Wortels' in Gelderland blijven.

Zie ook: Eerder dit jaar won de provincie Gelderland een prijs voor meest ondernemende regio van Europa.

Expertisecentrum voor revalidatie

Revalidatiecentrum Klimmendaal in Arnhem is een sprekend voorbeeld. Het bedrijf is vorige maand gestart met een expertisecentrum waar onderzoek wordt gecombineerd met de praktijk. 'Op het moment zijn de ontwikkelingen binnen de revalidatie zo groot', legt Eva Alink uit. Zij en haar team begeleiden mensen met lichamelijk- of hersenletsel bij hun herstel. 'De vraag is hoe je al die ontwikkelingen implementeert in de praktijk.'

Kinderen oefen hun motoriek op een interactieve wand. Foto: Klimmendaal

Collega Marieke Arts geeft als voorbeeld het technisch adviesteam (TAT). 'Voor kinderen met spraakstoornissen of die rolstoelgebonden zijn, bestaan er een hele hoop hulpmiddelen. Bijvoorbeeld een spraakcomputer. Meestal krijgt de directe gebruiker voldoende uitleg van de fabrikant, maar wij merken dat de omgeving wordt vergeten.' Dat is zonde, vindt de fysiotherapeute: 'Een oma, klassenassistent of buurvrouw kon met de benodigde kennis, het kind stimuleren om optimaal gebruik te maken van het hulpmiddel.'

Gadgets

Klimmendaal staat op het Innovate Festival met verschillende gadgets, die bezoekers mogen uitproberen. Het team neemt een interactieve lichttafel mee, die kinderen op een speelse manier uitdaagt om meer en anders te bewegen. Bezoekers kunnen hun loopgedrag laten analyseren en het centrum laat ook een brain-game zien die ze in huis hebben ontwikkeld.

Houten zelfbouwfietsen. Foto: Omroep Gelderland

Psycholoog Dirk Bertens is de bedenker van de zogenoemde 'schakelaar'. Een spel gericht op overprikkeling bij mensen met hersenletsel. 'Die kunnen vaak last hebben van veel prikkels', legt Alink uit. De schakelaar helpt mensen om de prikkels te verwerken of juist buiten te houden.

Levens redden

Een festival zoals deze week in Arnhem is precies wat het revalidatiecentrum nodig heeft, meent Arts: 'Er zijn hele goede ideeën in Gelderland, maar de brug tussen de gemeenten, bedrijven en de zorg moet nog geslagen worden.'

Bezoekers van het Innovate Festival kunnen verder onder meer levens leren redden door met poppen te spelen, zonne-energie opwekken en een hapje nemen van een schilderij.