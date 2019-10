Achterhoeks halloweenfeest afgelast vanwege gebrek aan vrijwilligers

Het jaarlijkse halloweenfeest in Biotopwildpark Anholter Schweiz, net over de grens bij Gendringen, gaat dit jaar niet door. Het dierenpark kreeg het niet voor elkaar om voldoende vrijwilligers te vinden voor de horroravonden.

In de voorgaande jaren werd het park rond 31 oktober omgetoverd tot een griezelfestijn. Vanwege een gebrek aan vrijwilligers lukte het dit jaar niet om de horroravonden rond te krijgen. De medewerkers van het dierenpark zitten echter niet stil: 'We hebben onze handen nu vol aan een aantal andere projecten in het park', aldus medewerker Patrick Rutjes. Zo wordt er op 13 november voor de tweede keer de 'wildparknacht' georganiseerd: bezoekers kunnen dieren dan in hun nachtelijke omgeving zien.

Volgend jaar wel weer

Dat bezoekers het dit jaar tijdens Halloween in Anholter Schweiz niet kunnen uitgillen bij het zien van weerwolven, heksen of andere griezels, betekent het niet dat dit evenement volgend jaar weer wordt afgelast. 'We hebben besloten om in de toekomst de evenementen alleen maar in, net voor of na het weekend te houden', aldus Rutjes. 'Volgend jaar hebben we gewoon weer Halloween, dat beloven we.'