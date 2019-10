Hoe zit het met het MKZ-onderzoek?

Volgens drie onafhankelijke deskundigen, die door de hoogste economische rechter zijn aangewezen, is niet meer te achterhalen of er mond-en-klauwzeer (MKZ) was in Kootwijkerbroek.

Daarmee lijkt de grond te zijn verdwenen onder het besluit om in 2001 zestigduizend dieren te doden op 246 bedrijven in Kootwijkerbroek en omgeving. Het leidde destijds tot rellen en de inzet van de mobiele eenheid. Woensdag 9 oktober is er opnieuw een zitting in de al achttien jaar slepende rechtszaak van boeren uit Kootwijkerbroek tegen de Staat.

Het besluit tot ruimen

Het is 28 maart 2001, net na 18.00 uur, als er een fax binnenkomt bij de Rijksdienst voor keuring van Vee en Vlees (RVV). Het is afkomstig van het onderzoekslaboratorium ID-Lelystad. Het bericht luidt: 'Monsters ingestuurd op naam van bovengenoemd bedrijf zijn positief bevonden op MKZ.'

Het is voor het crisisteam de bevestiging dat er een MKZ-geval is in Kootwijkerbroek. Het bedrijf van boer Teunissen uit Kootwijkerbroek is besmet verklaard en zal geruimd worden.

Dit betekent in de praktijk dat alle dieren worden gedood die kans lopen het virus te krijgen. Het gaat om een virus dat niet direct gevaarlijk is voor mensen, maar zeer besmettelijk is voor 'evenhoevige dieren' zoals runderen, schapen en varkens.

In het Verenigd Koninkrijk is er op dat moment al een grote uitbraak. Ook in Nederland is het alle hens aan dek. Na een besmetting in het Overijsselse Welsum en Olst breekt het ook uit op de Veluwe, in Oene en Oosterwolde. Het virus is naar Nederland gekomen.

Onrust na uitslag

De fax met de uitslag is tegelijkertijd een terdoodveroordeling voor de dieren op nabijgelegen boerderijen. Het protocol in de bestrijding van de dierziekte schrijft voor dat in een straal om het besmette bedrijf eerst alle evenhoevigen gevaccineerd moeten worden. Die dieren, maar ook de dieren die de ziekte hebben worden gedood vanwege de dan geldende regels.

De onrust is groot in het dorp. Het gaat om honderden bedrijven en zestigduizend dieren. Maar bovenal wordt niet geloofd dat er daadwerkelijk een uitbraak is. De uitbraak in Kootwijkerbroek ligt aan de andere kant van de Veluwe ten opzichte van Oene en Oosterwolde. Er wordt getwijfeld aan de testuitslagen en men denkt dat er een politiek motief is om met behulp van de crisis het gebied met veehouderijen aan te pakken.

De sfeer wordt grimmig als ruimploegen worden belaagd door boze boeren en sympathisanten. Zelfs de mobiele eenheid van de politie wordt ingezet in het dorp en er breken rellen uit. Uiteindelijk worden de dieren geruimd. De woede en boosheid over het overheidsingrijpen zijn groot.

Start juridisch strijd

Diezelfde overheid zegt achteraf dat snel ingrijpen juist heeft voorkomen dat het zeer besmettelijke virus zich kon verspreiden. Maar boeren en sympathisanten geloven niet in de testuitslagen, waarmee geschermd wordt. Een groep Kootwijkerbroekers bijt zich vast in het dossier. Ze starten een zaak om het besluit dat de overheid nam aan te vechten.

Wat volgt is een jarenlang juridisch getouwtrek over het openbaar maken van stukken en onderzoeksgegevens. Daarna wordt de zaak inhoudelijk uitgevochten. Uiteindelijk wordt tot aan de hoogste economische rechter geprocedeerd: het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Al snel blijkt dat gebruik is gemaakt van testen waarvoor het laboratorium niet geaccrediteerd of gevalideerd was. Ook blijkt uit de stukken dat van alle monsters die genomen zijn op het besmette bedrijf, uiteindelijk één kalf een positieve uitslag heeft gegeven. Die ene positieve test is bij een herhaling negatief, maar die uitslag verdwijnt in een la en komt pas in 2013 boven water.

De zaak ligt nu voor bij de hoogste economische rechter die een uitspraak moet doen in de zaak. De centrale vraag die gesteld wordt aan de rechter is: was het besluit om in 2001 het bedrijf te ruimen terecht? De fax met de uitslag die werd verstuurd op 28 maart is daarbij het document dat centraal staat.

Eindoordeel deskundigen

Er ligt een omvangrijk en complex dossier op tafel. Belangrijke vraag is of de gevolgde procedures in het laboratorium ID-Lelystad op de juiste manier zijn doorlopen. En daarnaast of op basis van de uitkomsten van de testen terecht is geconcludeerd dat de monsters positief zijn.

De rechters besluiten om drie deskundigen te vragen een oordeel te vellen over het dossier. Daarbij moeten ze vooral kijken of het laboratorium is afgeweken van voorschriften en wat de gevolgen daarvan zijn. Het zijn professor Bert Niesters van de Universiteit van Groningen, arts-microbioloog dr. Ann Vossen van de Universiteit Leiden en de bekende viroloog professor Ab Osterhuis. In mei 2019 is er een zitting waarop de deskundigen uitleg geven over hun rapport.

'Als je het hele verhaal bekijkt, zie je zaken die niet kloppen', zegt Osterhaus tijdens de zitting. Na afloop reageert hij voor de camera van Omroep Gelderland: 'Het virus is aangetoond bij één dier en vervolgens is de vraag hoe hard dat is', reageert hij. 'De gegevens worden steeds moeilijker toegankelijk.' Volgens hem was de hele discussie voorkomen als er in 2001 beter (door)getest was. 'Het had toen al opgelost moeten worden.'

Gert-Jan Dokter is één van de Kootwijkerbroekers die de zaak aanspande. Hij krijgt die dag het laatste woord. 'Er is in onze beleving een vermeend MKZ-geval geweest. Als het bij een andere boer was geweest en het virus was overgesprongen naar andere bedrijven, dan hadden we niet achttien jaar procedure gevoerd', zegt hij in zijn betoog, net voordat de voorzitter van het CBb het onderzoek sluit.

Toch heropening van onderzoek

Aangezien het een omvangrijk dossier is, willen de rechters maximaal de tijd nemen om een uitspraak te formuleren. Uiterlijk 6 augustus 2019 zal het College uitspraak doen. Maar ergens ontstaan in de weken erna vragen bij de rechters. Daarom wordt nog vóór de uitspraak het onderzoek heropend en komen er aanvullende vragen aan de deskundigen.

In een aanvulling op het rapport, dat de deskundigen eerder dit jaar uitbrachten, schrijven ze nu: 'We hebben in onze conclusie verwoord dat uit de aangeboden informatie en de verslagen, niet uit te sluiten is dat er geen MKZ-virus in dit ene kalf in Kootwijkerbroek aanwezig is geweest.'

Daarnaast concluderen ze dat het onderzoekslaboratorium ID-Lelystad in 2001 bij het uitvoeren van diverse experimenten van de voorschriften is afgeweken om het ene positieve monster aan te tonen.

Rol van het laboratorium

Het laboratorium was in 2001 het instituut dat monsters onderzocht van bedrijven die verdacht werden van een besmetting. Het handelde destijds in een crisissituatie. In een korte periode kwamen veel monsters binnen van bedrijven waar een verdenking was van een MKZ-besmetting.

Als er een positieve uitslag was en een MKZ-besmetting dus bewezen, werd de locatie geruimd. Voorkomen moest worden dat het zeer besmettelijke virus zich verder verspreidde en dat andere bedrijven besmet raakten. Om dat te voorkomen werden in een kring rond het positieve bedrijf alle dieren die de kans liepen op besmetting gevaccineerd. Vervolgens werden alle gevaccineerde dieren gedood en afgevoerd.

De deskundigen schrijven in de eerste conclusie van het rapport dat ze 'de overall performance' van het laboratorium inschatten als onvoldoende.

Totale diagnose afwegen

Naast de tekortkomingen in de testen en het afwijken van de voorschriften bij experimenten benoemen de deskundigen ook dat de positieve uitslag uit het laboratorium niet overeenkwam met 'gegevens van de klinische diagnostiek en de epidemiologische gegevens'.

Het MKZ-virus heeft als eigenschap dat het zich snel onder dieren verspreidt. Daarnaast krijgen dieren koorts en blaren. Dat is ook te zien geweest bij andere uitbraken in Gelderland. In Kootwijkerbroek waren er volgens de rapporten bij de kalveren waar het om ging geen blaren te zien. Ook verspreidde het virus zich niet naar andere stallen en locaties, zoals bijvoorbeeld bij de uitbraak in Oene.

'De gegevens van de klinische diagnostiek en de epidemiologische gegevens zijn niet consistent gebleken met die van de laboratoriumdiagnostiek. Dit leidt er onvermijdelijk toe dat een eenduidig bevestigend of ontkennend oordeel over de aanwezigheid van het MKZ-virus in de onderhavige casus door de deskundigen niet kan worden gegeven', schrijven de deskundigen.

Einde in zicht

Met de conclusies van de door de rechtbank aangewezen onafhankelijke deskundigen verwachten de Kootwijkerbroekers die de zaak aanspanden sterker te staan. Zij denken dat hiermee de testen die genoemd worden in de fax van 28 maart 2001 definitief van tafel zijn.

Aanstaande woensdag geven ze opnieuw uitleg bij de rechter. Dan is er weer een zitting in Den Haag en zullen alle partijen aanwezig zijn. Vervolgens zal de rechter met een uitspraak komen, waarmee een einde moet komen aan bijna achttien jaar onderzoek in het MKZ-dossier.