Zorgen om veld GelreDome voor 'zes punten-wedstrijd' tegen FC Utrecht

Vitesse staat aan de vooravond van de zogenoemde 'zes punten-wedstrijd' tegen FC Utrecht. Beide ploegen willen dit seizoen strijden om plek vier. In GelreDome kan er morgen dus een slag geslagen worden door één van beide ploegen, maar er is één probleem: het veld. Dat is in embarmelijke staat.

Vitesse-trainer Leonid Slutskiy gaat vrijdag in op de staat van het veld. Hij noemt het zorgelijk. 'Vorig seizoen was er geen probleem, dit seizoen wel. Ik ben geen grasdeskundige, dus weet niet wat er aan de hand is. Maar dit is wel het slechtste veld dat in GelreDome ligt sinds mijn komst.'

De Arnhemse club zegt bezig te zijn met het oplossen van het probleem. Er is wat extra gras ingezaaid en dat moet de komende weken gaan groeien. Daarvoor is licht en water nodig, maar het naar binnen en naar buiten rijden van het veld kost ongeveer 15.000 euro per keer. Dat is dus een flinke kostenpost voor Vitesse. Hoe het probleem is ontstaan is ook nog niet duidelijk. Er is sinds dit seizoen een nieuwe grasbeheerder, maar volgens de club heeft dat er niks mee te maken.'

'Komt spel niet ten goede'

Ondanks alles moet er morgen wel op gevoetbald worden. Iets wat het spel gaat beïnvloeden, weet de Russische trainer. 'Beide ploegen zullen er last van hebben, maar het komt de kwaliteit van het spel zeker niet ten goede.'

'Strijden met Utrecht om plek 4'

De wedstrijd tegen FC Utrecht wordt een zes punten-wedstrijd genoemd. Een belangrijke wedstrijd voor plek vier in de competitie, want dat geeft mogelijk recht op rechtstreeks Europees voetbal. 'AZ zal niet meestrijden, die zullen voor plek drie of hoger gaan. Utrecht is onze directe tegenstander', meldt Slutskiy.

En Remko Pasveer, de doelman van Vitesse sluit zich daar bij aan. 'Als je wil strijden om plek vier, dan moet je winnen van Utrecht. Deze pot is heel belangrijk. Ik verwacht dan ook dat we met Utrecht dit gevecht aan zullen moeten gaan, net zoals de laatste jaren. Het is altijd een stabiele ploeg die meedoet om de play-offs. Vorig jaar wonnen ze de finale van ons. Dus we hebben nu wat recht te zetten.'

Nummer '4'

Buiten plek vier, staat er nog meer op het programma morgen. De wedstrijd Vitesse-FC Utrecht staat in het teken van de nummer '4' van beide ploegen. Er wordt stilgestaan bij het overlijden van David Di Tommaso en Vitesse-icoon Theo Bos. Zij droegen allebei rugnummer vier. Theo Bos zou zaterdag ook jarig zijn, maar overleed in 2013 aan alvleesklierkanker. Daarom staat de wedstrijd ook in het teken voor het inzamelen van geld voor het KWF.

'Dat zijn serieuze items, die de aandacht verdienen. Iedereen krijgt er in zijn of haar familie helaas mee te maken, in welke vorm dan ook', stelt Remko Pasveer. 'Ik vind dan ook dat we hier aandacht aan moeten besteden, dan kunnen we een sterkere vuist maken om die ziekte tegen te gaan. Dit zijn wedstrijden om mensen te binden.'