Langzaam komt de visstand weer op peil

In het Omroep Gelderland-programma BuitenGewoon stapt Harm in de boot met Roland van Aalderen van Sportvisserij Nederland. Hij onderzoekt de vispopulatie: 'Het doel is om beter te snappen wat er in de rivier gebeurt. Het gaat de laatste jaren veel beter, maar er moet nog wel winst geboekt worden', legt hij uit.

Bekijk de hele uitzending van BuitenGewoon

Belangrijke 1200 kilometer

Met een lengte van ruim 1200 kilometer is de Rijn niet alleen een economische ader in Europa, de rivier is ook één van de belangrijkste ecologische verbindingzones.

De rivier is essentieel voor de verbinding van natuurgebieden in Nederland en Duitsland met elkaar. Vandaar dat beide landen samenwerken in het vis-onderzoek.