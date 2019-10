Begroting Doesburg: parkeren duurder, binnenstad mooier, budget bieb fors omlaag

Parkeren in het centrum van Doesburg wordt duurder. Dat staat in de begrotingsplannen van het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast gaat er vanaf 2021 minder geld naar de bibliotheek. Aan de andere kant wil Doesburg juist flink investeren in de binnenstad en de wijk Beinum.

Volgens wethouder Birgit van Veldhuizen gaat het goed met de stad: 'Doesburg is financieel gezond. De afgelopen jaren zijn we zuinig geweest en dat merken we nu.'

Uit de spaarpot

De gemeente wil de komende jaren flink investeren in het opknappen van de binnenstad en de wijken Beinum en De Ooi. Ook gaat er extra geld naar duurzaamheid en het opknappen van gemeentelijke panden, zoals het stadhuis. In totaal zal hier ongeveer 6 miljoen euro voor nodig zijn. 'Dat haalt Doesburg uit de algemene reserves, ons spaarpotje.'

De begroting in één oogopslag. De tekst gaat verder onder de afbeelding (bron: gemeente Doesburg):

Net als veel andere gemeenten heeft Doesburg ook te maken met stijgende uitgaven op het gebied van jeugd, WMO en afval. Om de begroting sluitend te krijgen moet de gemeente ook bezuinigen. Zo wordt parkeren in Doesburg duurder. Een parkeervergunning wordt zo'n 50 procent duurder, van 84 euro naar ruim 120 euro per jaar. Betaald parkeren gaat van 90 cent per uur naar 1,30 euro per uur.

Minder geld voor bieb

Ook de toeristenbelasting gaat omhoog en het wordt duurder om bijvoorbeeld bij de gemeente een uittreksel van het bevolkingsregister op te vragen. Daarentegen wordt de ozb in Doesburg niet verhoogd.

Wel gaat er minder geld naar de bibliotheek. Nu krijgt de bieb nog 300.000 euro per jaar, in 2021 wordt er 60.000 euro bezuinigd, in 2022 gaat er nog eens 80.000 euro af en vanaf 2023 krijgt de bibliotheek 100.000 euro per jaar. De bibliotheek is eerder deze week geïnformeerd over het voorstel.

Vooralsnog zijn dit de plannen van het college. De gemeenteraad buigt zich er eind deze maand over.