De besanjelier wordt bedreigd. Blijft deze plant wel bestaan?

Normaal is zo'n schimmelinfectie geen probleem, omdat er altijd wel ergens nieuwe gezonde planten opgroeien. Maar dat is vrijwel onmogelijk wanneer de populatie zover uit elkaar staat dat er geen uitwisseling van zaden of stuifmeel kan plaatsvinden. Gerard Oostenmeijer, bioloog bij de Universiteit van Amsterdam, vertelt erover in het Omroep Gelderland-programma BuitenGewoon. 'Het plantje staat hier nog maar op een paar plekken. Het is bijna verdwenen en daar proberen wij wat aan te doen.'

Oostenmeijer: 'In Nederland is er in het wild maar één plek die echt veel planten heeft. Er zijn nog een paar plekken met hier en daar een plant in een heg.' Het is dus een zeer bijzondere plant. 'Ik maak me wel direct zorgen. We hebben al zo weinig planten, en dan ook nog zo'n ziekte erin zien.'

Alleen te vinden in Gelderland

De besanjelier is een plant uit de anjerfamilie. De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeer zeldzaam en sterk in aantal afgenomen. De plant komt in Nederland voor in het rivierengebied van Midden- en Zuid-Gelderland.

De besanjelier wordt 60 tot 120 cm hoog en bloeit in juli tot augustus met groenachtig witte bloemen, die in losse bijschermen bij elkaar zitten. De kort behaarde, klimmende stengel is sterk vertakt. De bladeren zijn eirond tot langwerpig en hebben korte haren. De plant heeft zwarte, bolvormige bessen.

