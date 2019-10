Tienduizenden bezoekers verwacht bij landelijke intocht Sint in Apeldoorn

De landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn trekt naar verwachting 20.000 tot 30.000 bezoekers. De Sint zal per trein aankomen op het station van Apeldoorn. De tocht loopt vervolgens via de Hoofdstraat naar het Raadhuisplein.

Dat heeft de gemeente Apeldoorn donderdagavond gezegd op een informatieavond voor omwonenden van de intocht, waar de Facebook-pagina Apeldoorn Zuidwest over bericht. Een woordvoerder bevestigt de route.

'Het stationsplein en het Raadhuisplein zijn mooie plekken om Sint met veel mensen te ontvangen. Het Marktplein ook, maar daar is de markt en die gaat gewoon door. Bij de Mariakerk en de McDonalds worden podia gebouwd', aldus Arnoud van der Steen die overigens geheimzinnig blijft doen over het vervoermiddel van de Sint. 'Hij kan ook met de bus komen.' Het is nog niet bekend op welke route eventuele demonstranten hun geluid kunnen laten horen.

De tocht wordt niet alleen in de stad gevolgd door enkele tienduizenden mensen. Apeldoorn zal ook goed bekeken worden op televisie. De uitzending van de intocht trekt immers zo'n 2,5 miljoen kijkers. De week voorafgaand aan en volgend op de intocht is Apeldoorn ook al te zien in vijf uitzendingen van het Sinterklaasjournaal.

Apeldoorns inpakpapier

Op 11 november opent bovendien het inpakhuis in het voormalig pand van Oxener, waar speciaal Apeldoorns pakpapier te vinden is.

De intocht op 16 november moet de dagen ervoor al worden voorbereid. Tussen 11 en 18 november wordt er daarom al hard gewerkt aan de op- en afbouw op het Stationsplein, bij de Mariakerk, de McDonalds en het Raadhuisplein. Daar vindt na de intocht een pepernotenfeest plaats.

Winkels blijven open

De gemeente Apeldoorn bevestigt dat de winkels gewoon open kunnen blijven. Of ondernemers elders in de stad wel de deuren moeten sluiten - zoals hun collega's van de Zaanse Schans vorig jaar - is nog niet bekend.

