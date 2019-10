OZB en afvalstoffenheffing Lochem volgend jaar omhoog

door Melanie Lokate

'We moeten harder trappen om onze ambities waar te maken', zegt wethouder financiën Bert Groot Wesseldijk van de gemeente Lochem. 'Maar we willen ondanks financiële tegenvallers blijven investeren in onze gemeente.'

Verhoging OZB en afvalstoffenheffing

'We hebben geprobeerd de burgers te ontzien door de OZB zo min mogelijk te verhogen, maar de kosten rondom de afvalinzameling zijn hard binnengekomen', zegt de wethouder. Dit komt onder meer door een hogere prijs die betaald moet worden voor de verwerking van restafval en PMD (plastic, metaal en drankpakken).

En dat betekent dat de inwoners dat meer gaan voelen dan de verhoging van de OZB. 'Per huishouden betalen de inwoners ongeveer 13 euro meer aan OZB, maar de afvalstoffenheffing valt enkele tientjes, ongeveer 40 euro, hoger uit.'

Wethouder Bert Groot Wesseldijk legt uit waarom de afvalstoffenheffing omhoog moet.

Kosten sociaal domein drukken op begroting

Net als iedere andere gemeente drukken de kosten in het sociaal domein, voor onder andere de jeugdzorg en voor de zorg, enorm op de Lochemse begroting voor volgend jaar. Lochem moet 800.000 euro uit de algemene reserve halen om de begroting sluitend te maken en dat is 400.000 euro minder dan eerder werd verwacht.

'Vanaf 2021 willen we geen geld meer uit de reserve halen', zegt de wethouder. 'Maar gezien alles wat op ons af komt weten we dat we volgend jaar opnieuw keuzes moeten maken.'

Onder andere de bestrijding van eikenprocessierups en Japanse duizendknoop, scholenbouw en de bezetting van ‘t Baken zorgen voor een grotere druk op de begroting.

Lochem wil blijven investeren

Al wijzend naar een spandoek in de B & W kamer waar de wethouder een toelichting geeft vertelt Groot Wesseldijk dat hij wil blijven investeren.

'De herinrichting van de binnenstad van Lochem, het actieplan biodiversiteit en de omschakeling naar nieuwe energiebronnen zijn onderwerpen waar we onze aandacht op willen blijven vestigen.'

Noodklok

De gemeente Lochem heeft al vaker de noodklok geluid en doet dat nu opnieuw. Via de Vereniging Nederlandse Gemeenten blijft Lochem aandacht vragen voor financiële compensatie als het gaat om de tekorten op jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

'Het Rijk houdt geld over en praat over meer koopkracht voor iedereen. Maar bij de overheveling van taken naar de gemeenten levert ze te weinig budget. Veel gemeenten moeten maatregelen nemen, zoals een verhoging van de OZB en soms pijnlijke bezuinigingen. Uiteindelijk verandert het koopkrachtplaatje voor inwoners dus niet.'

Nieuwsgierig naar complete begroting?

Inwoners kunnen vanaf 11 oktober de begroting lezing via de begrotingsapp van de gemeente. Een maand later praat de Lochemse gemeenteraad over de begroting.