Ongepaste banaangrap leidt tot ontslag van Volvo-topman

Een topman van Volvo Financial Services (VFS) uit Beesd is ontslagen, omdat hij een jongere medewerkster met een gebakken banaan voor schut zette tijdens een etentje.

Dat gebeurde bij een Indonesisch restaurant in Utrecht. De topman bood een van zijn jongere medewerksters de banaan aan. Nadat ze weigerde, bleef hij aandringen: 'dus toen heb ik het toch maar gedaan'. Volgens haar opperde de topman dat ze hem in één keer in haar mond moest stoppen zoals een deep throat. 'Film haar, film haar', riep de man vervolgens.

'Ik heb spijt van het incident in Utrecht', erkent de man aan de rechtbank. Volgens hem was er alcohol in het spel: 'Dat was waarschijnlijk ook de oorzaak.'

'Ik voelde zijn hand'

Het was niet het enige dat speelde rond hem. Een andere vrouw vertelt dat ze betast is door de man tijdens een werkbijeenkomst in 2017 - het team was op stap in Praag. De topman knoeide zijn drankje op de vrouw en zei: 'Ik wil het en ik weet dat jij het ook wil.' Ze negeerde hem en ontvluchtte hem naar een andere ruimte.

Kort daarna kwam hij naast haar staan. 'Hij hing zijn jasje over mijn schouders. Toen voelde ik meteen zijn hand onder de jas op mijn kont', weet de vrouw. 'Ik kan me dit niet herinneren', reageert de topman. 'Zo ben ik niet en ik ontken dat het is gebeurd.'

Duizenden euro's vergoed

In april ontving de topman tijdens een meeting in Zweden twee klachten van zijn gedrag. Hij is toen meteen op de taxi naar het vliegveld gezet en werd per direct op non-actief gesteld. In mei kreeg hij zijn ontslagbrief in de bus. Dat was volgens de man niet de juiste manier. Daarom stapte hij naar de rechter.

De rechtbank bepaalde woensdag dat het ontslag wel degelijk verantwoord is. Omdat de topman spijt heeft en een 'extreem moeilijk jaar' heeft gehad na het overlijden van zijn zoon, krijgt hij toch een vergoeding van 150.000 euro.