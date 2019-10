Doetinchemse boer probeert deel van zijn eieren in de Achterhoek te houden

In het Omroep Gelderland-programma De Boer Is Troef vertelt de Achterhoeker over zijn bedrijf. 'Als alles vol zit hebben we 130.000 eieren per dag. Daarvan gaat zo'n 15 procent de Achterhoek in.' Lang niet iedereen verkoopt eieren regionaal. 'We kregen er vraag naar. We mochten toen geen eieren verkopen. We zijn toch gaan nadenken.' Sindsdien mag de boer de eieren ook gaan verkopen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Aan de eettafel, met een broodje ei, vertelt Tomesen over zijn plannen: 'Ik vind regionale kringlopen geweldig. Ik krijg van de bakker hier in de omgeving het niet-verkochte brood. Die gaan naar de kippen. Hij krijgt eieren terug. Dat zijn mooie dingen om mee bezig te zijn.'

Bekijk de hele uitzending van De Boer Is Troef