Deze Doetinchemse boer wil zijn kippen niet in legbatterijen stoppen

Tomesen heeft 24.000 kippen zitten in de stal die hij laat zien in het Omroep Gelderland-programma De Boer is Troef. 'Mijn ouders zijn hier 25 jaar geleden met legbatterijen. Dat betekende dat de kip echt in een kooitje zat. Deze kippen kunnen de hele dag door zelf bepalen wat ze kunnen doen. De kip heeft heel veel mogelijkheden.'

Wel daglicht zien

Het grote verschil met kippen in legbatterijen is dat de kippen van de Achterhoekse boer wel daglicht zullen zien. Er is een nachthok en een daghok. 'De overdekte uitloop gaat open wanneer de zon op komt, en gaat dicht wanneer ze naar bed gaan', legt hij uit over het buitenverblijf. Maar toch kiezen niet alle kippen ervoor om naar buiten te gaan. 'Ik ben er van overtuigd dat veel kippen dit nooit zullen zien. De keuze is aan hunzelf, sommige willen gewoon binnen blijven.'

Tekst gaat verder onder de video:

Dat zijn eieren een Beter Leven-ster hebben is belangrijk voor de boer. 'We hebben de boel helemaal verbouwd', vertelt hij. Nu kunnen de kippen vrij naar binnen en buiten. Maar 'ik heb er altijd achter gestaan wat wij deden. We bestaan als bedrijf bijna 100 jaar. In de tijdgeest heeft de familie geproduceerd wat er gevraagd werd.'

