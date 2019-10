Sensire praat met medewerkers failliete zorgorganisatie Trimenzo

De medewerkers van de failliete zorgorganisatie Trimenzo zijn deze dagen in gesprek met Sensire. Die organisatie neemt de zorgtaken over op drie locaties in de gemeente Voorst: woonzorgcentra Martinushof en Grotenhuis in Twello en Benring in Voorst.

Meerdere partijen meldden zich voor een overname. Sensire kreeg vorige week de voorkeur van de curator, Zorgkantoor Midden IJssel en de medezeggenschapsorganen. De overname moet overigens nog goedgekeurd worden door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). 'Die goedkeuring zou elk moment binnen kunnen komen', laat een woordvoerder weten.

In totaal werd door de curator voor 300 medewerkers het ontslag aangevraagd. Sensire is met ze in gesprek om ze in de nieuwe situatie weer aan te nemen. 'Die gesprekken zijn inderdaad gestart. En het gaat daarbij voornamelijk om werknemers die zorgtaken uitvoeren.'

De kans is groot dat zij in dezelfde functie door kunnen. 'Kijk er is natuurlijk een groot tekort in de zorg, dat weet iedereen. Maar deze mensen hebben wel een pittige periode achter de rug en de periode die eraan komt zal ook pittig worden. Dat is een mooie uitdaging, maar als je al zo'n periode achter de rug hebt is zo'n doorstart niet eenvoudig.'

Werknemers die geen directe zorgtaak vervulde bij Trimenzo krijgen van Sensire de kans om zich om te laten scholen tot een directe zorgverlener. Volgens de woordvoerder weten werknemers na het gesprek met Sensire direct waar ze aan toe zijn in de nieuwe situatie. 'Maar voordat de contracten getekend kunnen worden moet de goedkeuring van de autoriteiten binnen zijn.'