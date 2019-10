Wethouder Barneveld overleeft motie van wantrouwen in 'zandkwestie'

Wethouder Aart de Kruijf van Barneveld heeft een motie van wantrouwen overleefd. De gemeenteraad van Barneveld vergaderde donderdagavond over de zandkwestie. De commissie Eenhoorn, die onderzoek deed naar deze kwestie, heeft geconcludeerd dat het college van B&W die kwestie over vervuilde grond in woonwijken onderschat heeft en daarin te afwachtend is geweest. Ook een motie van afkeuring tegen het college haalde het niet.

De motie van wantrouwen was ingediend door de VVD en LokaalBelang. 'Eigenlijk was onze oproep in de raadszaal, stap op, vertrek en als hij het zelf niet doet dan willen we hem dwingen,' aldus de fractievoorzitter van de VVD.

Beluister de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

'We kunnen gewoon verder'

Uiteindelijk werd de motie met 25 tegen 6 verworpen. 'Die motie van wantrouwen is natuurlijk niet fijn', aldus wethouder De Kruijf. 'Maar hij is niet door de meerderheid gesteund, dus we kunnen gewoon verder.'

De wethouder zei in de raad dat het college lering wil trekken uit het gebeurde. 'Als je kijkt naar hoe de crisis is begonnen en hoe dat is aangepakt en hoe de raad daarbij betrokken is geraakt, ja dat had eerder gekund en dat had zeker eerder gemoeten.'