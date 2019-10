'Het zit al een tijdje niet goed in mijn hoofd', zegt openhartige atlete Anouk Vetter

De Arnhemse atlete Anouk Vetter is mentaal helemaal geknakt, zo vertelt ze donderdagavond. Dat is ook de reden waarom ze haar zevenkamp heeft gestaakt op de WK in Doha (Qatar).

'Ik heb er geen plezier meer in', riep de Europees kampioene van 2016 donderdagavond. Dus besloot Vetter om zich af te melden voor de afsluitende 800 meter. Er was geen sprake van een blessure.

'Het zit gewoon al een tijdje niet goed in mijn hoofd. Eigenlijk al sinds de EK in Berlijn. Maar ik schaamde me er bijna voor om het te vertellen. Ik dwong mezelf om door te gaan, terwijl ik mezelf eigenlijk meer rust had moeten gunnen'.

De Arnhemse, die in 2017 nog brons veroverde op de zevenkamp, draaide in Doha geen fijne wedstrijd. 'In de zevenkamp kom je jezelf duizend keer tegen. Het kogelstoten ging zo slecht, ik stortte wel drie keer in. Ik heb het de tweede dag geprobeerd, maar ik kan me niet meer oppeppen.'

'De olympische limiet had ik nog kunnen halen, maar zelfs dat interesseerde me niet. Dan weet je wel hoe ik er aan toe ben', zo sloot de atlete haar verhaal af.

