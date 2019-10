Tielse raadsleden gaan boekje te buiten; hoorzittingen moeten over

door Menno Provoost

Het gaat om het bestemmingsplan voor het buitengebied van Tiel waarin een paar heikele kwesties spelen. De gemeente bracht het nieuws donderdagavond naar buiten, nadat het presidium, dat bestaat uit de burgemeester en alle fractievoorzitters, over de kwestie sprak.

Alle politieke partijen leveren een vertegenwoordiger voor de adviescommissie ruimtelijke plannen. In hoorzittingen kunnen belanghebbenden hun zienswijzen of bezwaren toelichten. Een aantal leden van de commissie heeft buiten de hoorzittingen om met belanghebbenden van een bestemmingsplan gesproken en dat is niet volgens de afspraken. 'Hoewel zij dit gedaan hebben vanuit betrokkenheid en met goede bedoelingen, is dit vanuit het oogpunt van objectiviteit, onafhankelijkheid en zorgvuldigheid niet gewenst', aldus een woordvoerder van de gemeente.

Heikele punten

De kwestie is aangekaart door een belanghebbende. Volgens de gemeente is er niet gekeken waarover gesproken is. In het bestemmingsplan Buitengebied zitten enkele heikele punten. Bijvoorbeeld het wel of niet toestaan van de handel in diermeer aan De Eng in Kapel-Avezaath en grootschalige agrarische activiteiten aan de Bredestraat in Wadenoijen. In beide gevallen levert dit veel vrachtverkeer op de smalle wegen op, waartegen bewoners in het geweer komen.

'Vormfout'

Burgemeester Hans Beenakker spreekt van een vormfout. 'Rond een vergadering willen belanghebbenden graag hun zaak nog eens aankaarten bij de raadsleden. Een aantal leden van de hoorcommissie heeft er onvoldoende bij stilgestaan dat het niet volgens de procedure is om daar op in te gaan. Om het helemaal zuiver te houden en een eventueel probleem bij de Raad van State te voorkomen, willen we de procedure over doen.'

Het presidium stelt aan de raad voor om de hoorprocedure over te doen met een commissie van externe deskundigen. Zij brengen dan een nieuw advies uit aan de raad. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend krijgt bericht over de nieuwe procedure. Over het bestemmingsplan dat op de agenda stond voor 16 oktober wordt voorlopig niet gesproken.