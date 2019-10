Al 6000 euro opgehaald voor Marco die been verloor bij kermisongeluk

Een avondje kermis eindigde voor Marco van As en zijn gezin in een drama. Op 16 september zat Marco in de kermisattractie Deca Dance in Wijchen toen het karretje vermoedelijk door de vloer zakte. Marco raakte één been kwijt. En daarom zijn vrienden en familieleden een inzamelingsactie gestart. Dat heeft al zo'n 6000 euro opgeleverd.

Een website voor Marco is woensdagochtend online gegaan, maar het loopt nu al storm. Dat ziet de zwager van Marco, Danny Berends, die de inzamelingsactie mede heeft opgestart. 'Ik zit net op Facebook te kijken, daar is onze actie al honderden keren gedeeld. En vanmiddag was er al zo'n 6000 euro opgehaald, dat gaat de goede kant op.'

Niet meer thuis kunnen wonen

Maar er moet nog veel meer geld bij, vindt Berends. 'Marco ligt nu nog in het ziekenhuis, maar ik denk dat hij daarna niet meer thuis kan wonen. Het is lastig voor hem om naar boven te gaan en een lift in de woning bouwen is niet mogelijk. Nu staat er naast zijn huis wel een garagebox, die willen we kopen. Het lijkt ons fantastisch om dat voor hem te kopen zodat hij daar een slaapkamer en douche in kan maken, dan kan hij gewoon thuis blijven wonen. Maar dan hebben we zeker 40.000 euro nodig.'

Marco ligt nog altijd in het RadboudUMC in Nijmegen. Daar ligt hij al sinds het ongeluk in september. Er zit ietsje verbetering in zijn situatie, maar hij moet dus wel één been missen. 'En dan kun je dus financieel niks. Zijn inkomsten gaan naar '0', daarom is de crowdfunding hard nodig.' Hij is ondernemer.

'Als dit je niks doet, dan ben je gek bij je hoofd'

En dat de actie leeft in de omgeving, is duidelijk zegt Berends. 'In Wijchen leeft het enorm. Iedereen vraagt ook hoe het met mijn zwager is. En zegt te willen helpen als ze iets kunnen doen. Dat is ook wel logisch. Als zo'n ongeluk je niks doet, dan ben je niet goed bij je hoofd.'



