VIDEO: Opnieuw politie bij Club Déjàvu, maar nu voor een oefening

Donderdagavond was er opnieuw veel politie, maar nu voor een oefening. Ongeveer 30 agenten, docenten en hondengeleiders trainden met ongeregeldheden in het uitgaansgebied.

Kijk hier naar de oefening:

Foto: Jordi Deckert

'We doen een horeca-oefening. Dat doen we het liefst in zo'n omgeving omdat we dan trainen in een gebied waar we ook werken. Op die manier is het zo realistisch mogelijk', vertelt Danny Firing van de politie.

Het gaat er soms stevig aan toe; vooral de honden grijpen de 'daders' vol in de arm. 'Het is altijd spannend, een hond maakt geen onderscheid tussen een uniform en een gewone jas. Daarom trainen we dit ook zodat we ook samen een aanhouding kunnen doen', zegt Firing.