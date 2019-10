Doetinchemmer Alexander Büttner gaat voetballen in Amerika

Alexander Büttner gaat spelen voor het Amerikaanse New England Revolution in de Major League Soccer (MLS). De Doetinchemmer zal voorlopig alleen trainen.

door Richard van der Made

De competitie in Amerika stopt namelijk in november. Toch reist Büttner volgende week vrijdag al af naar zijn nieuwe werkgever om te trainen met zijn toekomstige ploeggenoten. Dat bevestigt het kamp Büttner aan Omroep Gelderland. Meetrainen zal de linksback de komende maanden blijven doen, totdat in maart het nieuwe seizoen begint in Amerika. Het contract van Büttner bij New England Revolution gaat op 1 januari in, zo bevestigt de familie verder.

Geen verbetering

De 30-jarige Büttner is zelf inmiddels al drie maanden clubloos, nadat hij met Vitesse niet tot een akkoord kwam over een nieuw contract. De Arnhemse subtopper wilde in principe nog drie jaar met de speler door, maar een financiële verbetering zat er niet in waardoor de Doetinchemmer afhaakte.

Twee jaar met optie

In de Major League Soccer heeft Büttner in New England Revolution nu dus een nieuwe club gevonden die onder leiding staat van de voormalige bondscoach van Amerika Bruce Arena. Hij tekent voor twee jaar met een optie voor nog een derde seizoen. Büttner speelde eerder voor Ajax (jeugd), Vitesse, Manchester United, Dinamo Moskou, Anderlecht en opnieuw Vitesse.