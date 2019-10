Thomassen trappelt bij De Graafschap van ongeduld: 'Twee centrumspitsen? Waarom niet?'

Hij zegt het voorzichtig en ook vrij bescheiden, maar Jordy Thomassen ziet voor zichzelf ook een rol weggelegd met Ralf Seuntjens in hetzelfde elftal. Vrijdag is hij de vervanger van de eerste keus in de spits, maar ze zouden in de toekomst ook samen kunnen spelen. Dat gebeurde overigens al dit seizoen, maar toen stelde trainer Snoei Thomassen op als rechtsbuiten.

Tekst gaat verder na de video:

Druk erop

'Aan mij de taak om de druk op Seuntjens te houden, maar misschien kunnen wij zelfs met zijn tweeën in de spits terecht komen', zegt Thomassen na de training van donderdag. Daarbij vindt hij dat De Graafschap dan ook nog met echte vleugelspitsen kan spelen. 'Waarom niet? Ja, ik denk dat Ralf en ik elkaar vrij compleet maken.'

Aanspeelpunt en loper

Thomassen: 'Hij is heel sterk als aanspeelpunt en ik ben meer een loper. Daardoor vullen we elkaar aan. Dat is wat ik natuurlijk ook al eens heb gezegd, maar het is aan de trainer uiteraard. Als de tegenstander met drie verdedigers zou spelen en vijf middenvelders zou het goed kunnen denk ik.'

Insteek

Vrijdag thuis tegen Almere City is Thomassen echter de enige centrumspits waarbij de Brabander geflankeerd wordt door Hamdaoui en Nijland, die overigens beide veel naar binnen trekken. Thomassen, geboren in Den Bosch, weet dat ie het moet laten zien. 'Nu moet ik er staan, dit is mijn kans in de spits. Met die insteek ben ik destijds van Helmond Sport ook naar De Graafschap gekomen. Zeker als je gretig bent en 26 jaar, wil je altijd spelen.

Klik

Overigens zijn Seuntjens en Thomassen goede vrienden. 'Dat is ontstaan toen we samen bij FC Den Bosch speelden', legt hij uit. 'Dat gaat inderdaad al een paar jaartjes terug. We hadden een goed jaar en werden vierde. Ralf is een vriend van me, we hebben een goede klik en trekken veel met elkaar op.'