Zwerfkatten opvangen, steriliseren en weer uitzetten: het mag niet maar gebeurt toch

Het is Dierendag en het provinciehuis in Arnhem zit vol met dierenliefhebbers. Mensen met een hart voor zwerfkatten, welteverstaan, op de eerste 'Gelderse Zwerfkattendag'.

Want daar valt nog heel wat over te zeggen. Vorig jaar heeft de provincie besloten dat zwerfkatten, nadat ze gevangen en gesteriliseerd zijn, niet meer teruggezet mogen worden op de vangplek. Het zou zorgen voor een negatief effect op de natuur en vooral slachtoffers maken onder weidevogels en kleine zoogdieren.

'Maar wie neemt dan de verantwoordelijkheid? Dat zijn nu vooral vrijwilligersorganisaties, maar die krijgen daar van de gemeenten geen geld voor', verklaart Carien Radstake, directeur van de Stichting Zwerfkatten Nederland dat het symposium organiseert.

Niet laten inslapen

Een rondje langs diverse zwerfkattenorganisaties leert dan ook dat de meesten zich niet aan deze nieuwe regel houden. 'Dat kan gewoon niet. Dan zouden we ze niet meer vangen, want ik ga ze echt niet laten inslapen. Dan krijg je alleen maar een groter probleem: dan laten we ze lopen. Er is gewoon niet genoeg plek om ze allemaal te plaatsen', meent Marion Heutinck die met haar stichting Kitty-Cat elk jaar honderden zwerfkatten vangt in Winterswijk, Aalten en Oost-Gelre.

Hoe groot het zwerfkattenprobleem eigenlijk is, weet niemand. Een rapport van de Wageningen Universiteit uit 2015 schat de hele Nederlandse populatie tussen de 135.000 en 1,2 miljoen. Ofwel, 'niemand die het echt weet', geeft Radstake toe. 'We weten alleen dat er zo'n 3500 katten worden opgevangen in Gelderland. Gemeenten denken dat de kosten daarvan gedekt worden via geld aan het dierenasiel, waartoe ze verplicht zijn. Maar deze katten worden vaak niet opgevangen in het asiel, daar hebben ze de kennis en kunde niet voor.'

'1 plus 1 is geen 2'

'Het zwerven is geen probleem, alleen als ze niet gesteriliseerd zijn', meent Yvette Bakker van het Kattendorp in Harfsen. Daar worden bijna 200 zwerfkatten opgevangen die nergens anders meer terecht kunnen, zelfs niet terug op straat. 'Bij katten is 1 plus 1 geen 2, maar 3 of 4. En dat twee of drie keer per jaar. Mensen voeren ze wel dus de meeste kittens blijven wel leven. Dan heb je er eerst twee, maar daarna veel meer. Dán krijg je overlast. En het is een geliefd huisdier dus mensen vinden zwerfkatten zielig.'

Heutinck van de stichting Kitty-Cat wijst er bovendien op dat grote kolonies katten bacteriën, wormen en vlooien bij zich kunnen dragen. Ze kunnen bijvoorbeeld de nierziekte krijgen waar katten aan overlijden. 'Als een zieke kat net heeft gepoept in de zandbak waar jouw kind dan in speelt, dan is dat niet prettig.'

Drukker

Of het probleem groeiende is, is ook onduidelijk. Toch zeggen een paar zwerfkattenorganisaties het dit jaar drukker te hebben dan vorig jaar. Heutinck: 'Vorig jaar hebben we in één jaar 180 katten opgevangen en herplaatst. Daar zitten we voor dit jaar nu al op. Dat is nog naast de 200 katten die we steriliseren en weer uitzetten.'

Door te steriliseren en castreren proberen de organisaties de kattenpopulaties binnen de perken te houden. Volgens Heutinck zijn ze daar in het westen van het land al langer mee bezig en dus succesvoller. 'Hier heb je veel boeren die er het nu niet van inzien. Ik hou ze dan voor dat het bedrijfsdieren zijn, waar je ook goed voor moet zorgen. Dan heb je een mooie kat die ongedierte bestrijdt. Maar anders heb je er één die alleen maar ziektes verspreid. Dan staan ze er meestal wel voor open. Dus het komt wel.'

