Schoolspullen gezocht voor kinderen in Syrië

Verborgen in een opslagplaats aan de Torenstraat in Nijkerk wordt hard gewerkt om alle opgeslagen spullen te sorteren. Tientallen dozen staan opgestapeld en honderden knuffels liggen op een bult bij elkaar.

‘Wij helpen slachtoffers van de oorlog die in Syrië ontheemd zijn en niets meer hebben', vertelt Guryas. 'Vanuit Nederland zorgen wij voor humanitaire hulp en zamelen we spullen in die verscheept worden naar Syrië. Zo verzamelen we etenswaar dat lang houdbaar is, maar ook matrassen, tafels, stoelen, knuffeltjes en tandenborstels.'

Veel kinderen niet naar school

Guryas verliet Syrië al ruim voordat de oorlog uitbrak. Hij had nooit verwacht dat er oorlog zou komen in zijn land en het doet hem dan ook zeer om zijn land in deze staat te zien. Met zijn netwerk van mensen in Syrië werkt hij dan ook samen om de omstandigheden er beter te maken.

‘Ik heb nog oude contacten in Syrië, dus ik heb betrouwbare partners die de spullen daar verder verdelen. Zelf probeer ik ook regelmatig naar Syrië te gaan om te kijken hoe en aan wie de spullen worden uitgedeeld. De grootste slachtoffers van de oorlog zijn ouderen, vrouwen en kinderen. Ik zag daar dat veel kinderen niet meer naar school konden omdat ze de spullen niet hadden of van armoede moesten gaan werken. Daarom zijn we begonnen aan een kinderproject', vertelt Guryas.

Schoolspullen

Drie vrijwilligers staan in de loods aan een tafel. Ieder van hen heeft een schoenendoos voor zich staan die ze vullen met onder meer pennen, schriften, speeltjes, shampoo, tandenborstels en een knuffeltje. Met tape worden de dozen goed dichtgeplakt om de reis naar Syrië heelhuids te doorstaan.

‘Wij zijn op zoek naar schoolmaterialen’, vertelt Guryas. 'Bijvoorbeeld tafels en stoelen, maar ook pennen, schriften potloden, puntenslijpers, gummetjes en alles wat kinderen nodig hebben voor school. Het is prachtig om te zien hoe de kinderen lachen als ze zo’n doos openmaken en de knuffel tegen zich aan houden. Daar doen we het voor.'

