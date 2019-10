Jordy Thomassen centrumspits bij De Graafschap tegen Almere

Seuntjens moet rust nemen en traint de hele week al niet mee op de prachtige velden bij SVDW in Doetinchem. Tot eind deze maand kan De Graafschap nog gebruik maken van het complex rondom het reservaat De Zumpe dat wordt teruggeven aan de natuur. 'Ontzettend jammer, want het is geweldig hier. De velden zijn net biljartlakens, maar het is niet anders', zegt Snoei.

De Graafschap speelt vrijdag in Doetinchem tegen Almere City, de nummer acht in de eerste divisie. De club uit Flevoland heeft slechts vier punten minder dan de Superboeren. Nu Seuntjens niet kan spelen vanwege een kuitblessure, is Jordy Thomassen zijn vervanger. Dat verklapte Snoei deze week al en zo bleek het donderdag ook tijdens de tactische training.

Op het middenveld is, net als achterin, al weken duidelijkheid. Javier Vet (foto onder) is daar uitgegroeid tot een vaste waarde met de eveneens onomstreden Gregor Breinburg. Sinds zijn komst naar Doetinchem kreeg Branco van den Boomen ook al snel een basisplaats als aanvallende pion op het middenveld.

'Thomassen tweede spits'

Thomassen staat tegen Almere dus weer eens aan de aftrap, nu met aanvoerder Seuntjens geen enkel risico wordt genomen. 'Hij is mijn tweede spits en dus speelt Jordy', aldus Snoei die Thomassen eerder dit seizoen liet starten als rechtsbuiten. Verder zijn er geen wijzigingen in het elftal van De Graafschap dat vorige week bij laagvlieger Roda JC niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel. Daardoor raakte de titelfavoriet de koppositie kwijt. Nijland speelt weer vanaf de linkerkant, Hamdaoui is in de voorhoede de andere vleugelspits.

De Graafschap staat gedeeld tweede en heeft een punt minder dan lijstaanvoerder NAC. De club uit Breda ontvangt in het eigen Rat Verlegh stadion NEC uit Nijmegen.

Opstelling: Jurjus, Owusu, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Vet, Van den Boomen, Breinburg; Hamdaoui, Thomassen en Nijland