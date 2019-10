Montferland wil nieuw toeristisch platform

Het op te richten platform zal het Montferlandse college gevraagd en ongevraagd adviseren over onderwerpen en meewerken aan het toeristisch beleid richting 2030. Doel van de oprichting is om meer toeristen naar de gemeente te trekken, waarbij het volgens wethouder Martin Som belangrijk is om meer bekendheid te geven aan de ‘parels’ binnen de gemeente. 'Daar liggen ook kansen voor Duitse of Belgische toeristen', aldus Som.



Naast een onafhankelijk voorzitter en de gemeentesecretaris nemen vertegenwoordigers van Stroombroek, het Bergherbos, Kasteel Huis Bergh, Koninklijke Horeca Nederland, Recron, Cultureel ’s-Heerenberg, Cultureel Didam, de Montferlandse Vereniging voor Toerisme en de regiocoördinator van de VVV Montferland zitting in de entiteit. Het TPM zal minstens zesmaal per jaar vergaderen en jaarlijks een uitvoeringsplan opstellen.



Digitaal boven fysiek

Een mogelijk nieuwe locatie voor de VVV, momenteel ondergebracht in Gouden Handen, is geen topprioriteit binnen het TPM. 'De reden hiervoor is dat het platform net als de gemeente zich in eerste instantie wil richten op de digitale promotie”, zo laat de gemeente weten. “Uiteraard moeten bezoekers ter plaatse goed geïnformeerd kunnen worden en dus zal de invulling van de VVV ook snel opgepakt moeten worden.'