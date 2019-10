Met liefde en doorzettingsvermogen bedreigde soorten helpen

Of je nou een piepklein kikkervisjes bent of een rups, een beukennootje of een varenspoor… je wilt volwassen worden. Maar voor je het weet ben je opgegeten, besmet met een schimmel, weggewaaid of kapot vervuild. Als je genoeg familieleden hebt, is dat niet zo erg.

De besanjelier werd getroffen door een schimmelinfectie waarbij voortplanting onmogelijk is

Maar als je maar met een paar over bent moeten we de alarmklok luiden. Maar wie doet dat ook daadwerkelijk? Ik vind het elke keer weer fascinerend dat er mensen zijn die zich richten op die minuscule medebewoners, die wij eigenlijk altijd over het hoofd zien. Wetenschappers, onderzoekers, vrijwilligers en hobbyisten die veel tijd en moeite stoppen in het helpen van met name bedreigde minderheden. Vaak om verschillende redenen, maar altijd met liefde en doorzettingsvermogen.

En het extra mooie is… als het lukt om die onbeduidende buren vooruit te helpen, is dat ook goed voor de grote natuur in z’n geheel. Die wordt robuuster en kan toekomstige klappen dan beter opvangen. En vaak zijn dat klappen die ons ook treffen. Dus nooit meer zeggen: is zoiets kleins dat allemaal waard. Het antwoord weet je nu. Ja!!

